Estados Unidos detectó más de 270 ovnis entre 2022 y 2023

Estados Unidos, o más bien El Pentágono, de mano de su portavoz Pat Ryder, aseguró este miércoles que entre agosto de 2022 y abril de 2023detectaron más de 270 ovnis (objeto volador no identificado). Unos datos interesantes para aquellos que creen en los ovnis, y para los que no, también.

Ryder informó que el pasado martes el Departamento de Defensa y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional entregaron al Congreso el Informe Anual de UAP (ovnis en inglés) con el objetivo de analizar las amenazas potenciales que pueden afectar para la seguridad del país norteamericano.

"EE.UU se toma muy en serio cualquier incursión por aire, mar..."

"La seguridad de nuestro personal de servicio, nuestras bases e instalaciones y la protección de la seguridad de las operaciones estadounidenses en tierra, cielo, mar y espacio son primordiales", dijo el portavoz del Pentágono, que a su vez aseguró que Estados Unidos se toma "muy en serio" cualquier amenaza o incursión en su espacio aéreo, terrestre o marítimo.

Los datos que ha analizado la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Defensa de Estados Unidos en total habla por sí solo: hasta 800 casos.

Los ovnis son una "amenaza evidente"

A mediados de septiembre de este año la NASA publicó y analizó un informe en el que aclaran que no han encontrado evidencias de que estos objetos voladores no identificados sean extraterrestres, pero inciden en que no saben lo que son. Así lo ha remarcado Bill Nelson, administrador de la Agencia Espacial Estadounidense. "La amenaza para el espacio aéreo es evidente", revela la agencia.

Un departamento especializado para ovnis

En relación a cómo tratar la aparición o la detección de ovnis, la NASA también anunció hace meses la creación de un departamento especializado en el estudio de los Fenómenos Aéreos No Identificados. Este equipo intentará encontrar sentido a las "anomalías en los cielos" que se encuentran frecuentemente. "Usaremos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar anomalías en los cielos y continuaremos buscando habitabilidad", explicó Bill Nelson.