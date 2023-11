En estado crítico los 28 bebés prematuros evacuados de Gaza a Egipto

Un grupo de 28 bebés prematuros fueron evacuados del hospital más grande de Gaza -el Al Shifa-y llevados a Egipto para recibir tratamiento urgente. Doce de estos niños se encuentran en estado crítico, ha informado el director de Emergencias de la OMS en El Cairo, Rick Brennan.

Un grupo de bebés será admitido en un hospital en Arish, en el norte del Sinaí, en Egipto, mientras que otro grupo será transportado a hospitales en El Cairo. "Todos son prematuros o nacieron con bajo peso. Todos tienen infecciones graves, lo que llamaríamos sepsis, y varios de ellos tienen temperatura corporal baja", añadió Brennan.

Los recién nacidos habían estado en el hospital Al Shifa del norte de Gaza, donde varios otros murieron después de que sus incubadoras quedaran fuera de servicio en medio del colapso de los servicios médicos durante el asalto militar de Israel a la ciudad de Gaza. Cinco madres de estos niños también fueron evacuadas y llegaron al hospital para reencontrarse con sus hijos.

Nacer en Gaza es extremadamente peligroso

Dar a luz en Gaza sigue siendo una aventura de extremo riesgo. Nour al-Banna, madre de gemelos, lo sabe bien: "Tengo hijas gemelas. No sabía nada sobre su condición. Hoy las vi por primera vez desde el día en que las di a luz. Gracias a Dios, me aseguró el médico que estaban bien. Siempre estuve comunicándome con el hospital de Shifa y me decían 'puedes venir y llevártelos porque su salud ha mejorado', pero no pude comunicarme con ellos. Gracias a Dios, ahora estoy más tranquila sobre su estado de salud".

"Seguimos describiendo la situación sanitaria y humanitaria como catastrófica. Nuestra principal preocupación es garantizar que el pueblo de Gaza tenga acceso a la atención sanitaria. Tanto la atención sanitaria urgente para un gran número de lesiones traumáticas como también otros servicios esenciales servicios de salud, así como atención obstétrica para las 180 mujeres que dan a luz todos los días, en particular aquellas que necesitan una cesárea o tienen una complicación en su embarazo. De manera similar, debemos brindar atención a aquellas con enfermedades crónicas, presión arterial alta, enfermedades cardíacas y diabetes", nos cuenta el director de emergencias de la OMS en El Cairo, Rick Brennan.

La difícil situación de los bebés se ha convertido en uno de los símbolos de la devastadora guerra entre Israel y Hamás. Según las autoridades sanitarias palestinas, más de 13.000 palestinos han muerto en Gaza. Otras 2.700 personas están desaparecidas, se cree que la mayoría enterradas bajo los escombros. Unas 1.200 personas han muerto en el lado israelí, principalmente civiles, durante el ataque del 7 de octubre en el que Hamás secuestró a 240 personas.