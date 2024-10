Una española relata el "horror" que vivió en Israel: "Estábamos todos temblando escuchando los 'booms' en el búnker"

Sin tregua en Oriente Medio. Continúan los bombardeos del Ejército israelí en Líbano después del ataque de Irán con centenares de misiles balísticos sobre ciudades de Israel como Tel Aviv o Jerusalén. El Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha anunciado el envío de más soldados a territorio libanés para combatir a Hezbolá.

La situación es cada vez más preocupante. Por eso, el Gobierno español ha puesto en marcha su plan de evacuación. El jueves se van a enviar a Beirut al menos dos aviones de ejército. Puede que tres, dependiendo de las necesidades. Unos 500 españoles han pedido ya una plaza en esos aviones para salir del Líbano. Son cerca de la mitad del total de residentes. La ministra de Defensa, Margarita Robles ha confirmado la operación en 'Espejo Público'.

Laura, una española residente en Líbano, sigue en el país de momento junto a su marido porque es funcionario libanés y no puede abandonar el país. Iman Shaab, una ciudadana italiana, relataba que lleva "atrapada en Beirut 15 días, no he podido encontrar un vuelo hasta hoy". Axel, un ciudadano danés, comenta su terrible experiencia: "Horrible. He sido testigo de cosas que no me hubiera gustado ver".

Como horror el que han tenido que ver los ojos de los que llegan de Israel, como Jéssica. "Horrible. Fue una tensión. Estábamos todos temblando escuchando los 'booms' en el búnker. Tuvimos que esperar más de 40 minutos".

Presión en el aeropuerto de Beirut

Esa presión en Líbano se nota en el aeropuerto de Beirut. De momento sigue funcionando pero multitud de aerolíneas han cancelado sus vuelos. Miles de libaneses y de extranjeros se han dirigido hasta aquí para intentar salir del país lo antes posible. Si el conflicto se agrava, se cancelarán todos los vuelos. A España siguen llegando vuelos desde la zona. Se han presenciado emotivas imágenes como el encuentro de una familia que ha aterrizado en Barajas. Venía en el único vuelo que este miércoles ha llegado a España desde el Líbano.

Mientras, la ciudad de Beirut ha vuelto a vivir una noche de bombardeos. Un total de 55 personas murieron y 156 resultaron heridas en el primer día de ofensiva terrestre israelí en Líbano y en los bombardeos de las fuerzas israelíes en el país vecino. La mayor parte de los muertos, 22, se produjeron en Nabatea, al sur del país, donde también hubo 47 heridos, aunque el Ministerio de Salud no especificó si se trata de fallecidos por la ofensiva terrestre que comenzó ayer Israel en la frontera.

