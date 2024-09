Escándalo en la política de Italia: Meloni rechaza la dimisión de un ministro al que pillaron engañando a su esposa

Gennaro Sangiuliano es el ministro de Cultura en Italia y hoy está en el punto de mira y no por su gestión a bordo de la cartera ministerial, sino por un escándalo de su vida personal que ha revolucionado la política italiana hasta tal punto de querer dimitir.

Ha salido a la luz que el ministro estaba engañando a su mujer con una famosa influencer italiana. La polémica estalló cuando el ministro tuvo la intención de nombrar como asesora a esta influencer, Maria Rosaria Boccia. Ante el escándalo, Sangiuliano ha hecho público en el medio 'La Stampa' un comunicado donde alega que "es importante subrayar que nunca se ha utilizado un euro del ministerio, ni siquiera para un café, para los viajes y estancias de la doctora Boccia". En el comunicado, revela que pensó en nombrarla "a título gratuito asesora para grandes eventos", aunque lo descartó.

El ministro aclara en la carta que la presencia de la influencer en algunas visitas al parque arqueológico de Pompeya (sur) con motivo de la próxima celebración del G7 de Cultura, "no tuvo en modo alguno carácter institucional" y "nunca se trataron cuestiones de seguridad". Explica esto respecto a la acusación de la oposición del riesgo de que la influencer haya accedido a aspectos clave de una reunión internacional.

Meloni sale en defensa del ministro

Durante días, el 'caso Boccia' ha ocupado todos los medios y los dos principales partidos de la oposición de Meloni han pedido al ministro (que ya se había visto envuelto en algunas polémicas anteriormente), que dé explicaciones en el Parlamento. Meloni ha tenido que salir en defensa.

"Me ha asegurado que esta persona no tuvo acceso a ningún documento confidencial, en particular en relación con el G7 y, sobre todo, me ha asegurado que no se gastó ni un solo euro del dinero italiano público", asegura Meloni en una entrevista a la televisión italiana y añade que "estas son las cosas que me interesan para los perfiles del Gobierno, luego dejo los cotilleos a otros porque no creo que deba comentarlos", añadió la jefa del Gobierno, dando a entender que se trababa de una polémica más bien banal sobre la posible relación entre el ministro, de 62 años, y la influencer, de 42.

Este pasado miércoles, Sangiuliano reveló que Meloni había rechazado su dimisión. Entre lágrimas, el ministro pidió perdón en la televisión pública tanto a su esposa como a la primera ministra. ""He presentado mi dimisión a la primera ministra, pero la rechazó", explica.

La palabra de la influencer

Al contrario que el ministro de Cultura, la influencer con la que se le ha relacionado asegura en redes sociales que nunca ha pagado nada: "Siempre me dijeron que el Ministerio rembolsaba los gastos de los asesores, hasta el punto de que todos los viajes los organizaba siempre el secretario jefe del ministro", señala e insinúa que sí participó en reuniones preparativas del G7.

