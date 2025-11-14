Varias personas muertas tras el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

Varias personas han muerto y han resultado heridas en un accidente de autobús. Los hechos han ocurrido en el centro de Estocolmo.

El accidente ha ocurrido sobre las 15:00 horas, hora local, en la calle Valhallavägen en la capital sueca. Un autobús se ha estrellado contra una parada. Según la policía sueca, es pronto para determinar la causa del accidente.

Sobre las personas fallecidas y los heridos, la policía ha indicado que por el momento se desconoce el número. "Hay personas heridas y muertas en el incidente. La policía, de momento, no hace comentarios sobre el número, el género ni la edad de las víctimas", indicaron en un comunicado. Según declaró un portavoz de la región de Estocolmo a SVT, hay tres muertos y dos heridos, aunque esa cifra no ha sido confirmada de forma oficial.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, no ha querido especular sobre los motivos del accidente mediante un comunicado en la red social X. Sin embargo, ha pedido dejar "a la Policía, los servicios de ambulancia y rescate" porque "tienen ahora una labor muy difícil e importante que realizar".

La emisora ​​nacional SVT citó a un responsable de comunicación de Transdev, empresa que opera los servicios de autobuses locales en el norte de Estocolmo, quien afirmó que el autobús de dos pisos pertenecía a la compañía.

Detenido el conductor

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo. Como principal hipótesis apuntan a un posible problema de salud del chófer.

De acuerdo con los servicios de emergencias, el autobús estaba fuera de servicio y no llevaba pasajeros en el momento del accidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.