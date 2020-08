Entrevista al chef español José Andrés en Líbano: "Es como si hubiesen sido atacados por un enemigo que no entienden"

En Líbano la situación sigue siendo dramática tras la explosión que la semana pasada destruyó gran parte del puerto de Beirut. Militares franceses investigan las causas de esta tragedia, mientras al pequeño país sigue llegando ayuda internacional. Por ejemplo, la del cocinero español José Andrés, solidario con todo tipo de tragedias.

Allí ha recibido a Antena 3 Noticias y ha explicado qué lo movió a ir hasta la capital libanesa y qué sensación tiene después de unos día allí.

"Nunca sabemos cuál puede ser la necesidad real, por lo que tenemos 10 cocinas cubriendo prácticamente todo el exterior del radio de la explosión principal y empezamos a ver quién está necesitado", explica sobre la logística e infraestructura que han organizado para intentar dar servicio al mayor número de personas posible.

Sobre las personas que han recibido su apoyo, sobre todo son bomberos que están trabajando todavía en la zona cero, voluntarios y hospitales. "A fin de cuentas, estamos cubriendo esas necesidades que nadie se encarga de ellas y nosotros venimos siempre a cubrir ese agujero", concluye.

Además, ya ha tenido tiempo para hablar con los libaneses sobre sus percepciones, sentimientos y conclusiones tras la explosión, que ha derivado en la dimisión en bloque del Gobierno. "He visto bastante frustración, me han dicho que han vivido guerras, explosiones y que esto a mucha gente les ha tocado profundamente porque es como si hubieran sido atacados por un enemigo que no entienden, lo que hace que mucha gente esté muy sensible", lamenta.