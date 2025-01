Encuentran el cadáver de una mujer que llevaba tres días encerrado en el baño

Un macabro descubrimiento ha tenido lugar en el restaurante de un hotel de Blackool, en el condado de Lancashire, Inglaterra. Una mujer ha sido hallada muerta en el baño de dicho restaurante después de permanecer en el cubículo durante tres días, según indica su hija. Se desconoce el motivo por el que la mujer, llamada Sabrina Lyttle, entró al cuarto de baño, pero ningún empleado del restaurante se percató de que no había salido y que permaneció allí durante tres días.

"La policía nos informó de que algunos clientes se quejaron porque no pudieron entrar al baño, pero asumieron que se trataba de un problema con el pestillo", relata la hija de la víctima, "el sábado por la mañana fueron a abrir la puerta del baño para personas con discapacidad y la encontraron, podrían haberlo hecho antes si hubieran revisado los baños", comenta. "Me parte el corazón pensar en que se quedó ahí sola, se que estaba muerta pero es el hecho de que estuviera tirada en el suelo mientras la gente comía y bebía al lado. No sabemos por qué murió pero puede ser que necesitara ayuda y que la hubieran salvado", añade

Según informó su familia, Sabrina había salido de la cárcel el día antes de su muerte y, según las cámaras de vigilancia del restaurante, entró al baño para personas con discapacidad forzando el cerrojo para no tener que pedir la llave al servicio. Al parecer, la mujer llevaba 25 años entrando y saliendo de una situación de pobreza que llevó a Sabrina a estar largos periodos sin techo y sufría de adicciones. Sin embargo, en la escena no se encontraron drogas y la causa de la muerte todavía se desconoce.

aparece un cadáver en la playa de Porto do Son, A Coruña

Este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de A Arnela, situada en el municipio coruñés de Porto do Son, sobre las 14:00 horas. Un hombre que caminaba por el paseo de madera que bordea la costa divisó el cadáver en la orilla, a escasos metros del agua. La mujer, que no ha podido ser identificada en un primer momento ya que carecía de documentación, tenía alrededor de 50 años y presentaba marcas en el cuerpo compatibles con haber estado varias horas en el mar, según indican los investigadores de la Guardia Civil, que ya se han hecho cargo del caso.

Hasta el momento, no se tiene constancia de ninguna desaparición en la zona cercana ni en las comarcas contiguas, lo que ha hecho pensar a la Guardia Civil que podría tratarse de la mujer desaparecida en Esposende, en el distrito de Braga, Portugal, a finales del año pasado. Aunque el cuerpo encontrado presenta varias similitudes con las características de la desaparecida, la Policía no ha confirmado que sean la misma persona.