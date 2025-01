La Policía Local de Sevilla salva la vida de una mujer que se atragantó con una castaña: "No me entraba el aire, lo ojos se me salían"

Remedios estaba dando un paseo con su marido y su hermana por el centro de Sevilla cuando compró un cartucho de castañas en uno de los puestos callejeros que se encuentran en el casco histórico. La castaña se la peló su hermana pero "tuve la mala suerte de que se me quedó en la garganta" señala. Esta mujer en mitad de la calle empezó a toser "me ahogaba, mi marido y mi hermana me hicieron la maniobra pero no resultó", explica. Fue cuando Remedios empezó a sentirse muy mal "no me entraba el aire, me puse morada, los ojos se me salían" manifiesta. Fue ahí cuando apareció "mi ángel de la guarda" así llama Remedios al policía que le salvó la vida.

"Le presioné el estómago y la castaño cayó al suelo"

Una pareja de agentes de la Policía Local de Sevilla iba en el furgón policial cuando un ciudadano le alertó de que una mujer estaba perdiendo la consciencia. Inmediatamente se bajaron a auxiliar a la señora. Era Remedios que se estaba atragantado con la castaña que había ingerido. Junto a la mujer estaba su marido "que tenía dificultad para sostenerla" informa uno de los agentes. Rápidamente intentaron que tosiera pero como no respondía "mi compañero le hizo la maniobra de Heimlich". A la tercera fue cuando Remedios expulsó el trozo de castaña que la estaba ahogando "le presioné el estómago con fuerza y la castaña cayó al suelo" explica el agente.

"Empezó a darnos abrazos como loca"

Ya sin la castaña en su garganta, Remedios vio el cielo o mejor dicho a su ángel de la guarda como le llamó y es que a esta mujer le cambió la cara "respiró ella y respiramos todos" explica la compañera del agente que le realizó la maniobra. Remedios sana y salva se volvió "loca" señala el policía "ya sonriendo empezó a darnos abrazos" aunque no fueron los únicos abrazo que recibió esta pareja de agentes locales "nos aplaudía la gente, nos daban la mano, ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en mis veinte años de policía" manifiesta orgulloso "es muy gratificante" matiza su compañera.

Remedios ha querido trasladar su agradecimiento a la pareja que le salvó la vida pero no solo ella también su marido que vivió un mal rato ya que era su cumpleaños aunque "al final todos nos quedamos tranquilos, la alegría aún nos sigue invadiendo" expresa la agente. Y para terminar con esta feliz historia, Remedios ha querido mandar un mensaje a los ciudadanos "valorar el trabajo de la policía, tenéis que saber que siempre están ahí" concluye.

