Elton John recordó la memoria de Whitney Houston interpretando uno de sus temas más conocidos: Don't Let the Sun Go Down on Me.

Antes de la actuación, el artísta británico dedicó unas sentidas palabras a la memoria de la cantante norteamericana. "Mi queridísimo, bellísimo, encantador ángel; quiero hacer esta canción para tí. Gracias por darnos tu talento y una de las voces más bonitas que he visto en mi vida".