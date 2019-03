El senador de Arizona y candidato republicano a la Casa Blanca en 2008, John McCain, ha retirado oficialmente su respaldo al nominado republicano, Donald Trump, después de la última polémica en la que se ha visto involucrado el magnate con la revelación de un vídeo en el que Trump realizaba comentarios lascivos sobre las mujeres.

"De verdad que he querido apoyar al candidato que nuestro partido nominó, pero el comportamiento de Donald Trump esta semana unido a la revelación de comentarios degradantes sobre las mujeres y sus alardes de asaltos sexuales, hacen que sea imposible continuar ofreciendo un apoyo a su candidatura", ha informado el senador en un comunicado.

Las críticas de McCain y el anuncio de su revés a la candidatura de Trump llega en un momento de crisis en el seno del Partido Republicano, donde distintas figuras han reprobado a Trump ante el último escándalo de una abrupta carrera electoral.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, canceló un acto conjunto que iba a realizar con Trump en Wisconsin. "Espero que Trump trate este tema con la seriedad que merece y demuestre que tiene mayor respeto por las mujeres que lo que se escucha en la grabación", alegó Ryan.

Mientras, el gobernador de Ohio y rival de Trump en las primarias, John Kasich, se ha reafirmado en su postura de no votar a Trump. "Las acciones del último día son asquerosas pero ese no es el motivo por el cual llegué a esta decisión (...) Ha sido la acumulación de sus declaraciones, sobre las cuales muchos habíamos estado advirtiendo", ha señalado.

Polémica por un vídeo de 2005

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, publicó un vídeo en Facebook en el que pidió disculpas por los comentarios lascivos que aparecen en un grabación de 2005. En este vídeo se ve cómo Trump se jacta de intentar relaciones sexuales con una mujer casada y de poder manosear a mujeres.

Un escándalo que se ha convertido en el último de una polémica carrera electoral en el que ha protagonizado distintos desencuentros e intercambio de insultos con mujeres.

"Nunca he dicho que sea una persona perfecta, ni tampoco he pretendido ser alguien que no soy. He dicho y he hecho cosas de las que me arrepiento y las palabras del vídeo, de este vídeo de hace más de una década son una de ellas. Cualquiera que me conozca sabe que estas palabras no me representan", ha afirmado Trump en un documento en el que reconoce lo desacertado de sus comentarios.