El primer cara a cara entre Clinton y Trump, marcado por las críticas, en nueve frases

Los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, abordaron este lunes en la Universidad de Hofstra (Nueva York) el primero de los tres debates en los que se medirán antes de la cita con las urnas del 8 de noviembre.

Clinton y Trump, interrumpiéndose de forma reiterada, se han vertido críticas en diferentes aspectos económicos y diplomáticos, poco después del inicio del debate, marcado con un apretón de manos y una sonrisa.

Hillary estuvo acompañada de su marido | EFE

Estas fueron las mejores frases que quedaron de la contienda:

1. Hackers: "Podría ser alguien tirado en su cama que pese 400 libras (180 kilos), ¿vale?", dijo Trump al especular sobre la autoría de los ataques informáticos, de la que muchos señalan a Rusia y después de que Clinton recordara que el magnate "alaba" al presidente ruso, Vladimir Putin.

2. Tipos de interés: "Vivimos en una burbuja grande, gorda y fea", apuntó Trump al criticar que la Reserva Federal no suba los tipos de interés. "El día que Obama salga y se vaya al campo de golf a jugar golf por el resto de su vida, cuando suban los tipos de interés, veréis cómo pasan cosas muy malas", añadió.

3. Certificado de nacimiento de Obama: "Bueno, solo escuchad lo que acabáis de oír", expresó Clinton arrancando una carcajada del público después de que el magnate tratase de explicar por qué estuvo años negando que el presidente de EEUU, Barack Obama, fuese estadounidense. Algo que Clinton calificó de "mentira racista".

4. Tratados de libre comercio: "Hillary, déjame preguntarte algo. Has estado haciendo esto (tratados de libre comercio) durante 30 años, ¿por qué no has pensado en soluciones hasta ahora?, dijo Trump al acusar a Clinton de oponerse al Acuerdo Transpacífico (TPP) por motivos electoralistas. "Bueno Donald, yo sé que vives en tu propia realidad", le respondió la ex secretaria de Estado.

5. Guerra de Irak: "Es un sinsentido de la prensa dominante", dijo Trump después de que el moderador del debate, Lester Holt, le recordase que en 2002 el magnate apoyó la guerra de Irak, algo que él niega y que Clinton le había echado en cara.

6. Daesh: "Mira, le estás contando al enemigo todo lo que pretendes hacer. No importa que hayas estado luchando toda tu vida adulta contra el Estado Islámico", le dijo Trump a Clinton, en una frase muy comentada teniendo en cuenta que el grupo yihadista surgió en 2014.

7. Debate: "Me parece que Donald me acaba de criticar por prepararme para este debate. Y sí, lo he hecho. ¿Y sabes para qué más me he preparado? Me he preparado para ser presidente", dijo Clinton después de que Trump explicase que él ha "recorrido el país" mientras su oponente "optó por quedarse en casa".

8. Declaración de impuestos: "Publicaré mi declaración de impuestos, en contra de lo que quieren mis abogados, cuando ella publique los 33.000 correos que borró", apuntó Trump, en referencia a los correos electrónicos que Clinton mandó desde un servidor privado cuando era secretaria de Estado.

9. Temperamento: "Tengo mejor criterio que ella. De eso no hay duda. Y también tengo mejor temperamento", afirmó Trump, conocido por su carácter impredecible, lo que provocó las risas en el auditorio y a lo que Clinton, también con una sonrisa, respondió "ok".