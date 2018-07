Trump responde al padre musulmán de un soldado muerto en Irak alegando haber hecho "muchos sacrificios"

El candidato republicano a la Presidencia de EEUU, Donald Trump, aseguró que ha hecho "muchos sacrificios", en respuesta a un padre musulmán de un soldado muerto en Irak que le reprochó no haber "sacrificado nada" por el país.

"Usted no ha sacrificado nada ni a nadie", afirmó el abogado Khizr Khan, cuyo hijo, Humayun, capitán del Ejército de EEUU, murió por un coche bomba en 2004 en Irak. El padre hizo esa declaración en una emotiva intervención ante la Convención Nacional Demócrata celebrada esta semana en Filadelfia (Pensilvania), en la que Hillary Clinton fue oficialmente nominada candidata de ese partido a la Casa Blanca.

"Yo creo que he hecho muchos sacrificios. Yo trabajo muy, muy duro. He creado miles y miles de empleos", afirmó Trump en una entrevista con el programa 'This Week', de la cadena 'ABC News', que se emitirá este domingo pero de la que se publicaron extractos.

"Yo he tenido un éxito tremendo. Creo que hecho mucho", insistió el magnate inmobiliario. "¿Quién escribió eso? ¿Lo escribieron los guionistas de Hillary?", se preguntó el multimillonario, quien vio al padre "muy emocionado".

En su discurso, Khan, acompañado de su esposa, Ghazala, criticó a Trump por su propuesta de prohibir temporalmente la entrada en EEUU de musulmanes para combatir la amenaza del terrorismo yihadista. "Donald Trump, usted está pidiendo a los estadounidenses que confíen a usted su futuro. Déjeme que le pregunte: ¿Ha leído la Constitución de Estados Unidos? Con mucho gusto le presto mi copia. En este documento busque las palabras 'libertad' e 'igualdad ante la ley'", dijo Khan con un ejemplar de Constitución en la mano.

El padre se dirigió a Trump para preguntarle si alguna vez había visitado el cementerio de Arlington, establecido como camposanto nacional en 1864 cerca de Washington y donde reposan más de 400.000 soldados estadounidenses y sus familias.

"Vaya a buscar entre las tumbas de los patriotas valientes que murieron en defensa de Estados Unidos. Verá todos los credos, géneros y etnias", le espetó el abogado al empresario neoyorquino. Trump y Clinton se disputarán la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre.