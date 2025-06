Estados Unidos asegura que el programa nuclear de Irán ha quedado completamente "devastado"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha declarado este domingo que el ataque efectuado por Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes, la Operación 'Martillo de Medianoche', ha "devastado" por completo el programa nuclear iraní y ha representado un "éxito aplastante".

Hegseth aseguró que la operación del 22 de junio contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán fue "osada pero brillante" y subrayó que, gracias a la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, Washington pudo atacar las infraestructuras nucleares de la República Islámica. Una decisión que, según enfatizó el funcionario de la Casa Blanca, no podría haberse llevado a cabo sin el respaldo del Ejército estadounidense.

El secretario de Defensa también afirmó que fue una operación que "requirió de mucha precisión" y que "los bombarderos entraron y salieron de esas instalaciones sin que el mundo lo supiera", por lo que se trató de un hecho "histórico, de alguna forma".

En total, fueron empleadas aproximadamente 14 bombas MOAB durante estos bombardeos. En paralelo, un submarino norteamericano disparó más de 24 misiles modelo Tomahawk contra la instalación nuclear de Isfahán. Veinte minutos después del inicio de los bombardeos, los aviones B-2 abandonaron el espacio aéreo iraní.

El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Dan Caine, ha procedido a realizar una evaluación del impacto de los ataques al indicar que las tres zonas alcanzadas han registrado daños "extremadamente severos", según el jefe del Estado Mayor. Hegseth ha querido precisar no obstante que todavía no existen conclusiones completas del ataque.

"Estados Unidos no busca la guerra", dice el secretario de defensa

Así las cosas, el secretario de defensa advirtió a Irán de que aunque Estados Unidos no busca la guerra tras su bombardeo de la pasada noche contra instalaciones iraníes actuará con "rapidez y decisión" si ve sus intereses amenazados en caso de represalias de Teherán.

Y es que Washington bombardeó las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní, mientras que el presidente, Donald Trump, amenazó al régimen de Teherán con más ataques si "la paz no llega rápido". "La operación no tuvo como objetivo a las tropas iraníes ni al pueblo iraní. Donald Trump ha declarado desde hace más de 10 años que Irán no debe obtener un arma nuclear. Gracias a su liderazgo audaz y visionario y a su compromiso con la paz a través de la fuerza, las ambiciones nucleares de Irán han sido destruidas", dijo Hegseth, que explicó que el plan llevó "meses de posicionamiento y preparación para poder estar listos" en cuanto Trump diera la orden.

