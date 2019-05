Jorge Ramos a Maduro: “El periodismo no es una profesión para silenciosos, es para los que tienen el valor de gritarle sus verdades al poder”

Jorge Ramos, periodista mexicano, ha hablado en líneas generales sobre la situación de Venezuela y no se muestra optimista: “Por ahora no sé cuál es la salida. Llevo años hablando con la oposición y en este 2019 no la veo todavía”, explica Ramos.

"Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación", le dijo el presidente de Venezuela durante la entrevista después de que Ramos le enseñara una lista con 400 nombres de los 989 presos políticos que han contado las organizaciones no gubernamentales.

Gracias a una filtración la cadena Univisión se hizo con el vídeo de la entrevista que antes había sido requisado al periodista y a su equipo que fueron retenidos y expulsados del país. Este jueves se pasará un fragmento y el domingo la charla completa. En los 17 minutos de grabación se palpa el tono incómodo de la entrevista. "Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos usted es un dictador", le criticó Ramos.

Maduro contesta con la Constitución Venezolana en la mano que le tiene que “llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros”, le contesta el presidente.