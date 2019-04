El 'número dos' de Trump, increpado en el musical 'Hamilton' de Broadway

El reparto del musical "Hamilton" sorprendió al vicepresidente electo, Mike Pence, con un duro mensaje político al término de su función: el "Estados Unidos diverso" teme al Gobierno de Donald Trump.

Pence, que lidera el equipo de transición del magnate, se escapó el viernes por la noche a Broadway para ver uno de sus musicales más aclamados de todos los tiempos, pero se convirtió en protagonista involuntario.

El vídeo del diverso reparto de "Hamilton" en pie al final de la función dirigiéndose a Pence en nombre de los millones de personas "alarmadas y ansiosas" ante la Presidencia de Trump es hoy uno de los temas más compartidos en Twitter y otras redes sociales.

"Nosotros, señor, nosotros somos el Estados Unidos diverso que está alarmado y nervioso por que su nuevo Gobierno no nos proteja, no proteja a nuestro planeta, a nuestros hijos, a nuestros padres, o no defienda y mantenga nuestros derechos inalienables", dijo a Pence desde el escenario el actor afroamericano Brandon Victor Dixon.

"Realmente esperamos que este espectáculo le haya inspirado a defender nuestros valores estadounidenses y a trabajar por todos nosotros", añadió, seguido de entusiasmados vítores y aplausos del público.