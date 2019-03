El hombre que salvó la vida a un niño en París detalla su hazaña: "He visto que se le podía coger por el balcón y he empezado a escalar"

Mamoudou Gassama ha explicado en una entrevista su hazaña tras salvar la vida a un niño de cuatro años que estaba colgado de un balcón. "He visto que se le podía coger por el balcón y he empezado a escalar. Y gracias a Dios lo he salvado", asegura.

Cuenta que se dio cuenta de lo que ocurría al ver a " un montón de gente gritando y a los coches tocando el claxon", por lo que salió "corriendo hacia allí" y buscó "soluciones para poder salvarlo".

Mamoudou Gassama recibirá la nacionalidad francesa, según ha anunciado el Palacio del Elíseo tras el encuentro que el joven ha mantenido con el mandatario galo, Emmanuel Macron, en el palacio presidencial.

Según informa el diario 'Le Parisien', Gassama llegó a Francia en septiembre de 2017. El sábado, Gassama no dudó en escalar varios pisos de un edificio desde la fachada para coger a un pequeño de cuatro años que estaba colgado de un balcón. Tras la recepción de este lunes con Macron, el joven maliense ha dicho que le gustaría convertirse en bombero.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, felicitó el domingo a Gassama por su rescate del niño. Varios vídeos recopilados por los testigos que se encontraban en la zona muestran cómo el joven, de 22 años, asciende por la fachada del inmueble hasta el lugar en el que se encuentra el menor, al que coge de un brazo para ponerlo a salvo.

"Felicidades a Mamoudou Gassama por su acto de valentía, que ha salvado la vida de un niño", afirmó Hidalgo en su cuenta de Twitter tras hablar con él por teléfono para alabar su labor. Hidalgo señaló que Gassama había llegado de Malí tan sólo unos meses antes y que su deseo era permanecer en Francia.

"Su gesto heroico es un ejemplo para todos los ciudadanos y la ciudad de París hará lo posible para apoyar su deseo de continuar en el país", aseguró la alcaldesa de París. Gassama, por su parte, afirmó que lo hizo "porque era un niño" y dio "gracias a Dios por poder salvarlo".