Bulgaria apunta a Rusia tras el ataque con drones que ha hundido un carguero dejando 11 desaparecidos en el mar Negro

El mar Negro vuelve a convertirse en un foco de tensión en la guerra de Ucrania. Dos buques mercantes han sido atacados con drones frente a la costa de Bulgaria durante la madrugada de este martes. Uno de ellos se ha hundido y otro ha sufrido graves daños. En el carguero hundido, once tripulantes permanecen desaparecidos mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Los ataques han provocado una contundente respuesta de la Unión Europea y de la OTAN. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condenado los bombardeos y ha advertido de que los responsables deben rendir cuentas. Bruselas considera que estos incidentes ponen en peligro la vida de los marineros y amenazan la seguridad marítima en una zona estratégica para el comercio internacional.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha anunciado que la Alianza seguirá reforzando la vigilancia en el flanco oriental y mantendrá la cooperación con sus miembros en el mar Negro. Bulgaria ha solicitado ayuda para mejorar la supervisión de sus espacios aéreo y marítimo.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha convocado a la embajadora rusa para pedir explicaciones. Aunque ha reconocido que todavía no existen pruebas concluyentes que permitan atribuir directamente los ataques a un país concreto, ha señalado que sus consecuencias apuntan a Rusia.

Los dos incidentes se producen en un contexto de creciente tensión por la guerra de Ucrania y después de otros ataques recientes contra embarcaciones en la zona. Moscú, por el momento, ha negado su implicación y ha sugerido que podría tratarse de una provocación de un tercer país.

Mientras continúa la investigación, el temor a una nueva escalada del conflicto vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones europeas.