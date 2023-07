EEUU anuncia el envío de bombas racimo a Ucrania en medio del rechazo de la ONU y los aplausos de los republicanos

La decisión de EEUU de enviar bombas de racimo a Ucrania ha molestado tanto a la ONU como a los defensores de los derechos humanos y es que más de 100 países prohíben este tipo de armamento. Se trata de un artefacto que se abre en el aire y dispersa cientos de explosivos que alcanzan un radio de medio kilómetro. Destruyen todo lo que encuentran a su paso, incluyendo la vida de civiles.

Además, pueden llegar al suelo y no explotar, por lo que se convertirían en una especie de minas antipersona. España también se posiciona en contra de este envío. Ha sido la ministraMargarita Robles la que ha defendido la postura de nuestro país: "No a las bombas de racimo y sí a la ayuda a la legitima defensa a Ucrania, que entendemos que no se realiza con estas bombas".

Biden ha justificado su "difícil" pero necesaria decisión porque "los ucranianos se están quedando sin munición". El mandatario enfatizó que no es una decisión permanente, sino que estará en vigor mientras Estados Unidos asegura un suministro suficiente de artillería de 155 milímetros, ampliamente utilizada por los sistemas de la OTAN.

En el ring político estadounidense ha sido recibido en medio del rechazo en el oficialista bando demócrata y halagos en el republicano.

"Las bombas de racimo tienen el potencial de dañar a civiles años después de que los conflictos acaben", recalcó en Twitter la congresista demócrata Chrissy Houlahan, representante de Pensilvania.

Por su parte, el demócrata Jim McGovern añadió en Twitter: "Mantengo mi fuerte apoyo a ayudar a Ucrania a hacer frente a la brutal agresión de Rusia, pero las bombas de racimo no van a ayudar. Pido a Biden que escuche a nuestros aliados de la OTAN, como el Reino Unido, Francia, Alemania y España, que se oponen al envío".

Justo el jueves, la legisladora demócrata Ilhan Omar introdujo una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional para prohibir la venta de ese tipo de armamento, recordando que 123 países, entre los que no está Ucrania, han ratificado una convención que veta su uso.

Y aunque reconocen ha sido un paso "difícil" el bando republicano ha aplaudido la decisión. El conservador Michael McCaul, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, recalcó que el Ejecutivo estadounidense no puede parar ahí.

"Es decisivo que también envíe (misiles) ATACMS, que tienen un alcance similar al misil de crucero Storm Shadow que el Reino Unido ya ha mandado, y deben acelerar la entrega de los (cazas) F-16".