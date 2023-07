Margarita Robles: "Feijoo quiere llegar al Gobierno a cualquier precio. No le importa ni España ni los españoles"

Margarita Robles ha participado en un acto de cara a las elecciones generales del 23J en el primer sábado de campaña y ha reivindicado "un verano de progreso, de solidaridad, no de serie televisiva" y ha añadido que desde el PSOE quieren un verano "de ilusión, de compromiso".

Asimismo, ha afirmado que el partido socialista quiere continuar "como estamos haciendo durante estos cinco años con todos", porque es un partido que "gobierna y quiere gobernar para todos". Robles ha equiparado al PP con Vox y ha pedido a Alberto Núñez Feijoo que no engañe a los ciudadanos y que diga "alto y claro" que votar a los populares es lo mismo que hacerlo a Vox, un partido que representa a la España "más oscura" del pasado.

Ha hecho un llamamiento a los ciudadanos que "se sienten orgullosos de España" para que no se dejen "engañar" por el PP y que digan un "no rotundo" a los que quieren "llevar al país a las tinieblas", como es el caso de Vox. "Feijoo quiere llegar al Gobierno a cualquier precio. No le importa ni España ni los españoles".

Robles ha reprochado al PP dejar "solo" al Gobierno tanto en la crisis de la pandemia de la covid-19 como en la guerra de Ucrania, mientras lo ha descalificado en el terreno internacional. Sobre el debate de Atresmedia de este lunes, la titular de Defensa cree que lo mejor que puede hacer Pedro Sánchez es hacer que los ciudadanos sean conscientes de que durante 5 años han tenido un gobierno que, "aunque con errores, siempre ha hecho lo mejor para los españoles".

España, sobre las bombas racimo

La ministra también se ha pronunciado sobre la posición de España frente al anuncio de EEUU de enviar bombas racimo a Ucrania. "No a las bombas de racimo y sí a la ayuda a la legitima defensa a Ucrania, que entendemos que no se realiza con estas bombas". Biden ha justificado su "difícil" pero necesaria decisión porque "los ucranianos se están quedando sin munición". El mandatario enfatizó que no es una decisión permanente, sino que estará en vigor mientras Estados Unidos asegura un suministro suficiente de artillería de 155 milímetros, ampliamente utilizada por los sistemas de la OTAN.

Estados Unidos informaba este viernes de que entregará bombas de racimo en un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Tras expresar su respeto a las decisiones de "un país soberano", Robles ha explicado que se trata de una iniciativa unilateral de Estados Unidos, que no se desarrolla en el marco de la OTAN.