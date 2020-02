Dos mujeres que debían viajar a California desde Florencia acabaron en Costa Rica desesperadas por volver a casa

Callie Zucker y su extensa familia pasaron unas lujosas vacaciones de invierno disfrutando de los senderos empedrados de Florencia y de los buenos alimentos de la región. Pero, como parece ser la norma para los viajes aéreos en estos días, el viaje acabó siendo una pesadilla cuando la estudiante universitaria intentó llegar a casa.

Los miembros de la familia de Zucker tenían los vuelos de ida y vuelta separados para llegar a Lafayette, en California. Zucker y la novia de su madre, Sheila Milosky, tenían que coger el vuelo el miércoles de Florencia a San José, en California.

Sin embargo, la pareja nunca llegó a San José, al menos no al que esperaban llegar. Todo comenzó con la cancelación de su vuelo a última hora desde Florencia. Lufthansa Airlines llevó en autobús a Zucker, Milosky y los otros pasajeros descontentos que tenían que hacer ese trayecto a un aeropuerto cercano en Bolonia esa noche. Por la mañana se reservaron nuevos vuelos y Zucker y su compañera de viaje siguieron con su camino.

"Hicimos una escala en París y todo parecía estar bien", dijo Zucker, a SFGATE el jueves por la noche en el aeropuerto. Todo se torció cuando dos horas después del segundo vuelo que cogieron en París el compañero de asiento de Milosky le informó de que el avión no se dirigía al Aeropuerto Internacional de San José en California sino al Aeropuerto Internacional de San José en Costa Rica, a más de 6.000 kilómetros al sur del Área de la Bahía.

"No había nada que pudiéramos hacer en ese momento excepto esperar hasta llegar a San José", dijo Zucker. Aterrizaron a última hora de la noche en el oasis tropical y evaluaron el problema. "Asumimos que SJO era el código del aeropuerto de San José en California", recordó Zucker desde el aeropuerto costarricense, aunque el código es en realidad SJC. No obstante, la estudiante señala que su tarjeta de embarque, la etiqueta de equipaje y las pantallas de salida sólo mostraban la ciudad, no el país.

Sin el mostrador de atención al cliente de Lufthansa abierto el jueves por la noche, Zucker y Milosky reservaron vuelos a casa, por 1.500 dólares cada billete, programados para salir temprano esa mañana. Después de 48 horas de viaje y una escala en la ciudad de Panamá, la pareja finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Francisco en la tarde del viernes porque los vuelos también se retrasaron. Esperan que la aerolínea se lo rembolse.