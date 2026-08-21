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Dos detenidos por matar y quemar a la influencer Sonia Bellina

El cadáver de la joven fue localizado el pasado 12 de agosto en unos viñedos del sur de Francia. La Fiscalía de Nimes investiga el caso como un homicidio.

La influencer Sonia Bellina

La influencer Sonia Bellina @soniiabelliina

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La Policía francesa ha detenido a dos hombres por su presunta implicación en la muerte de la influencer Sonia Bellina, cuyo cadáver fue encontrado completamente calcinado en unos viñedos del sur de Francia, según las informaciones publicadas por 'Corriere della Sera'.

La identidad de la víctima, de 29 años, pudo confirmarse mediante pruebas de ADN debido al estado en el que se encontraba el cuerpo. La Fiscalía de Nimes ha abierto una investigación por homicidio y las autoridades tratan ahora de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el crimen y determinar la posible participación de los dos arrestados.

Fueron los padres de Bellina quienes denunciaron su desaparición después de que la joven abandonara la casa de su madre alrededor de la una de la madrugada del pasado 12 de agosto. Horas después, su cuerpo fue localizado entre unos viñedos de la zona.

La investigación se centra en un vehículo sospechoso que habría sido visto durante la noche de la desaparición y en una cita que la propia víctima habría concertado previamente, de acuerdo con las informaciones difundidas sobre el caso.

Bellina residía con sus padres en Saint-Gilles, una localidad situada al norte de la región natural de la Camarga. La joven había alcanzado una notable presencia en las redes sociales y contaba con más de 250.000 seguidores en TikTok.

Las autoridades francesas continúan recabando pruebas para reconstruir las últimas horas de la víctima y aclarar el móvil del crimen. Por el momento, no han trascendido la identidad de los dos detenidos ni la relación que mantenían con la joven.

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