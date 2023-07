¿Dónde está Émile? Registros sin consentimiento y escuchas telefónicas, nueva vía de investigación para encontrar al pequeño

El misterio que envuelve la desaparición de Émile continúa once días después. Desde entonces, gendarmes y vecinos no han cesado en la búsqueda de este niño de tan solo dos años que desapareció en la aldea francesa de Le Vernet, un pequeño pueblo de 25 habitantes de la región de los Alpes de Alta Provenza. Las autoridades han rastreado toda la zona con el fin de encontrar alguna pista que arroje luz al caso.

Ahora se ha abierto una nueva vía que hace que la investigación evolucione. Serán dos jueces de instrucción del centro de Aix-en-Provence los que a partir de ahora lleven también el caso. En un comunicado, el fiscal Digne-les-Bains Rémy Avon destaca que la apertura de esta investigación judicial es necesaria e importante debido a "la considerable masa de elementos recogidos durante la primera semana de investigación" y por "la complejidad del caso".

Desde este momento, estos jueces podrán llevar a cabo registros sin el consentimiento de las personas involucradas, realizar escuchas telefónicas y establecer dispositivos que permitan la geolocalización. No obstante, no podrán poner a un supuesto sospechoso bajo custodia policial si no existe un proceso penal grave.

Estos dos jueces se suman a los 25 gendarmes de investigación de la Sección de Investigación de Marsella y el grupo de gendarmería Alpes-de-Haute-Provence. Ellos son los que han analizado los datos recopilados durante la primera etapa, más de 500.000 fotos de peaje y 1.600 señales telefónicas.

Una cosechadora podría haber arrollado a Émile

Aunque poco a poco con el paso de los días las esperanzas de encontrar al pequeño con vida por parte de los vecinos se desvanecen, las diferentes vías de exploración siguen su curso. Todas las hipótesis siguen abiertas y por el momento no han descartado ninguna. La última la ha planteado un agricultor de la zona, que según recoge el diario 'Mirror' ha declarado que una cosechadora podría haber arrollado al niño, ya que hay veces que encuentran ciervos en el campo en estas circunstancias.

Al pequeño de tan solo dos años se le perdió la pista el pasado 8 de julio a las 17:15 horas de la tarde, cuando estaba jugando en el jardín de sus abuelos en una pequeña aldea de pocas casas de Haut-Vernet, situada en la región de los Alpes de Alta Provenza. Émile, en ese momento, llevaba puesta una camiseta amarilla, unos pantalones cortos de color blanco y unas botas de montaña.