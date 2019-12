Un estudio asegura que Trump ha mentido 843 veces desde que tomó el cargo

"Creía que me iba a violar. Grité. Cuando lo hice, Brett me tapó la boca con la mano. Era difícil respirar. Y pensé que Brett me iba a matar accidentalmente", dijo Christine Blasey Ford ante los senadores sobre el juez nominado por Donald Trump al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Después, ha intervenido el propio Brett Kavanaugh: "Vengo aquí a limpiar mi nombre".