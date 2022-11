Trump declara la guerra a los republicanos que tumbaron la reforma sanitaria: "¡Debemos combatirles!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a "combatir" al Caucus de la Libertad, una alianza de congresistas republicanos conservadores que se opuso al fallido proyecto para derogar la reforma sanitaria de Barack Obama.

"El Caucus de la Libertad perjudicará toda la agenda republicana si no se unen al equipo, y rápido. ¡Debemos combatirles a ellos y a los demócratas en 2018!", ha advertido Trump en un mensaje de Twitter. La semana pasada, Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se vieron obligados a retirar la ley con la que iban a derogar el 'Obacamare', en el primer gran fracaso republicano de la nueva era.

The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018!