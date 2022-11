Trump culpa a Obama de liberar a 122 prisioneros de la prisión de Guantánamo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atribuido a la administración de Barack Obama la liberación de 122 prisioneros de la prisión de Guantánamo a través de su cuenta de Twitter. "122 presos viciosos, liberados por la Administración Obama de Guantánamo, han regresado al campo de batalla. ¡Una decisión terrible!", ha escrito Trump en la red social.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!

Trump ha publicado este tweet 31 minutos después de que la cuenta de Twitter de la cadena Fox News escribiera: "El exdetenido de Guantánamo muere por un ataque aéreo estadounidense en Yemen; al menos 122 ex detenidos de Guantánamo han vuelto a unirse a las filas del terrorismo".

Former Gitmo detainee killed by a U.S. airstrike in Yemen; at least 122 former Gitmo detainees have re-engaged in terrorism pic.twitter.com/y9jb420fFZ