Trump arremete de nuevo contra los medios por su cobertura de la trama rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter hoy contra los medios de comunicación, a los que llama "falsos", por "despreciar" a su hijo mayor, Donald Trump Jr., en la cobertura de la supuesta trama rusa.

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julio de 2017

"¿Hillary Clinton puede obtener ilegalmente las preguntas del debate y borrar 33.000 correos electrónicos, pero mi hijo Don está siendo despreciado por los medios de comunicación falsos?", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Ayer sábado Trump ya criticó en esa red social las últimas informaciones sobre la coordinación entre su círculo más próximo y Moscú para perjudicar a la excandidata demócrata Hillary Clinton durante la campaña electoral, calificándolas de "bulo". "¡Con todas sus fuentes falsas y no identificadas, y su reporterismo altamente sesgado e incluso fraudulento, los medios de comunicación falsos están DISTORSIONANDO LA DEMOCRACIA en nuestro país!", tuiteó hoy el presidente.

With all of its phony unnamed sources & highly slanted & even fraudulent reporting, #Fake News is DISTORTING DEMOCRACY in our country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julio de 2017

No obstante, fue el propio hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., quien hizo públicos esta semana unos correos electrónicos de junio de 2016 en los que acogía con entusiasmo la idea de recibir información dañina sobre Clinton de una abogada rusa.

Por otra parte, el mandatario agradeció en otro tuit a uno de sus asesores de campaña, Michael Caputo, haber defendido "poderosamente" ante el comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que no hubo "confabulación con Rusia" en su "campaña ganadora".

Caputo, exasesor de comunicación durante la campaña de Trump, declaró el viernes como testigo en la investigación sobre la supuesta injerencia rusa durante las pasadas elecciones y negó que se hubieran producido contactos con el Kremlin.

Thank you to former campaign adviser Michael Caputo for saying so powerfully that there was no Russian collusion in our winning campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de julio de 2017

"Nadie me dijo nunca la palabra Rusia", dijo en una entrevista días antes de testificar. Según este medio, Caputo vivió en Moscú varios años en la década de los 90, asegura haber trabajado para el Kremlin y sigue haciendo negocios allí.