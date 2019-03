Trump cumple seis meses al frente del Gobierno de Estados Unidos, un periodo lleno de polémicas

Se cumplen seis meses desde que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomara posesión de su nuevo cargo y desde ese 20 de enero no ha parado de alimentar titulares y polémicas.

La guerra de Donald Trump con los medios de comunicación y sus constantes indirectas en su perfil de la red social Twitter o su permanente crisis de Gobierno definen sus seis meses de mandato.

"Mi Gobierno es una máquina muy bien engrasada", es la frase que Donald Trump lleva repitiendo desde hace meses, pero este mismo jueves ha confesado que si tuviera que nombrar de nuevo a alguien para ser ministro de Defensa, no elegiría a quien hoy ocupa ese lugar.

Las sospechas de su relación con Rusia y su implicación en una presunta manipulación de las elecciones tampoco se despejan y la reunión de su hijo con una abogada rusa alimenta la polémica.

También celebró por adelantado que iba a acabar con la reforma sanitaria de Obama, pero el Senado le ha dado la espalda y de momento nada ha podido hacer para cambiarlo.

Solo son seis meses de gobierno y todo puede cambiar, pero lo que sí es cierto es que no todo va como le gustaría Trump y es que alrededor de uno de cada ocho estadounidenses que votaron al presidente Donald Trump afirma ahora que no lo haría de nuevo tras ver los seis primeros meses tumultuosos de éste en la Casa Blanca, según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado este jueves, justo un año después de la designación del magnate como candidato republicano.

Mientras que la mayoría de las personas que votaron por Trump el 8 de noviembre afirman que lo harían de nuevo, la erosión de su electorado mayor, desafecto y predominantemente blanco supone un potencial reto para el presidente.

El sondeo ha sido realizado por Reuters/Ipsos entre ciudadanos que aseguran que votaron en las presidenciales, primero en mayo y luego en julio.

En este último caso, el 12% de los encuestados han dicho que no votarían por Trump "si las elecciones presidenciales de 2016 se celebraran hoy" -el 7% dicen que "no saben" lo que harían y el 5% que apoyarían a otro candidato o no votarían-.

El 88%, afirman que votarían por Trump de nuevo, una leve mejora con respecto a la cifra de mayo, del 82%.