Trump culpa a 'The New York Times' de frustrar una operación para matar al líder de Daesh

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha responsabilizado al periódico 'The New York Times' del fracaso de una operación para acabar con la vida del líder de Daesh, Abú Bakr al Baghdadi.

"El fracasado New York Times ha frustrado un intento estadounidense de matar al terrorista más buscado, Al Baghdadi. (Ha puesto) su enfermiza la agenda por encima de la seguridad nacional", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

Los rumores sobre la situación de Al Baghdadi se han sucedido desde que este proclamara el Califato del Estado Islámico desde la Gran Mezquita de Al Nuri de Mosul.

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security