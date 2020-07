Trump admite que "todo el mundo" tiene un sistema sanitario mejor que el de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este viernes que "todo el mundo" tiene una sanidad pública mejor que la de la potencia norteamericana, al tiempo que ha confiado en que la reforma sanitaria con la que planea sustituir el 'Obamacare' cambiará esta situación.

"Por supuesto que los australianos tienen mejor sanidad que nosotros -todo el mundo la tiene-", ha escrito en Twitter un día después de reunirse con el primer ministro de la nación oceánica, Malcolm Turnbull. "El 'Obamacare' está muerto pero nuestra sanidad pronto será genial", ha confiado.

Trump ha reiterado así las declaraciones que hizo a Turnbull durante su encuentro del jueves, cuando le dijo: "Tenéis una sanidad mejor que la nuestra". La polémica surgió al instante porque hacía escasos minutos que la Cámara de Representantes había aprobado la derogación del 'Obamacare', sin una alternativa clara.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha tenido que aclarar que con esas palabras Trump solo "estaba haciendo un cumplido a un líder extranjero". "No significó nada más que eso", ha explicado este viernes en la rueda de prensa diaria.

La Cámara de Representantes ha logrado aprobar por un estrecho margen de votos la ley que sustituirá a la reforma sanitaria impulsada por el la Administración de Barack Obama, conocida como 'Obamacare', en una simbólica victoria para el actual mandatario.

Ningún demócrata ha dicho 'sí' a una ley que queda ahora en manos del Senado y que pasa página al fracaso legislativo del pasado mes de marzo, cuando los republicanos -profundamente divididos en este tema- se vieron obligados a retirar la iniciativa por falta de apoyos.

Of course the Australians have better healthcare than we do --everybody does. ObamaCare is dead! But our healthcare will soon be great.