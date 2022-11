Los líderes de la Unión Europea piden unidad frente a las medidas de Donald Trump

Hace exactamente dos semanas se celebraba la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este corto periodo de tiempo Trump ha levantado polémicas entre los líderes internacionales y la población por las decisiones políticas que ha tomado y sus mensajes hacia la Unión Europea.

Precisamente, los líderes europeos se han reunido este viernes en Malta y uno de los asuntos a tratar en la mesa ha sido la entrada de Donald Trump en las relaciones internacionales y cómo se debe abordar este asunto. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han apelado a la unidad del bloque y a "refirmar" su proyecto común para afianzar el futuro en el escenario internacional.

"Tengo la impresión de que la nueva Administración estadounidense no conoce en absoluto la UE"

Es el caso del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien sitúa a Trump como una "amenaza" para la UE y considera que la nueva situación geopolítica puede constituir una amenaza real si no estamos lo suficientemente unidos, no somos lo suficientemente valientes y no somos lo suficientemente consecuentes. También el presidente de Francia, François Hollande, ha defendido que Europa tiene que hacer valer sus intereses económicos y comerciales en sus relaciones con Estados Unidos, especialmente frente a medidas "unilaterales" y "proteccionistas" en este país.

"Europa es la primera potencia comercial del mundo y debe hacer valer sus intereses"

Hollande considera que "Europa es la primera potencia comercial del mundo y debe hacer valer sus intereses. Si hay discusiones comerciales deben ser dirigidas por Europa con otros grandes países, Estados Unidos incluido". Además considera que entre los socios europeos debe haber respeto, porque si Europa ha querido construirse no es para que alguien venga a romperla.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha dicho no sentirse amenazado, pero ha señalado que hay margen para las explicaciones. "A veces tengo la impresión de que la nueva Administración estadounidense no conoce en absoluto la Unión Europea, pero en Europa los detalles importan", ha ironizado.

Las voces menos críticas provienen por parte de Angela Merkel y Mariano Rajoy. La canciller alemana, Angela Merkel, ha asumido que el futuro de la Unión Europea tendrá que llevar a cabo más tareas "en solitario", debido a la actitud de la nueva Administración estadounidense del presidente Donald Trump. "Habrá cuestiones que podamos hacer juntos (con Estados Unidos) por nuestros intereses comunes y habrá también tareas que en el futuro tendremos que hacer más en solitario", dijo Merkel.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado que la UE "quiere mantener las mejores relaciones posibles" con la Administración estadounidense, y se esforzará en ello, como también quiere y hará España.