Donald Trump asegura que ha arrestado a Maduro y lo ha trasladado a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información este sábado en una rueda de prensa a las 17:00 horas, hora peninsular, desde Mar-a-Lago (Florida).

Horas antes, el Gobierno de Venezuela denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas.

Según Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Por su parte, CBS News señala que Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force. Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.

En la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, el principal aeropuerto militar de Caracas se podía ver fuego y daños visibles horas después de las explosiones registradas en distintos puntos de la capital venezolana.

Además de las llamas, en el lugar se aprecian restos de árboles y destrozos en la autopista principal de la ciudad, que discurre junto a la instalación militar. La zona se encuentra acordonada y rodeada por efectivos uniformados a bordo de vehículos oficiales. Todavía no hay un balance de daños oficial ni si hay fallecidos o heridos.

La reacción de Maduro

Tras los ataques, justo antes de ser capturado según las palabras de Trump, Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Para el Gobierno venezolano, este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza". Además alertó que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

