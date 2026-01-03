Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ataque Venezuela

Donald Trump asegura que ha arrestado a Maduro y lo ha trasladado a Estados Unidos

Tras el ataque aéreo a localidades civiles y militares de Venezuela, entre ellas Caracas, el presidente de Estados Unidos asegura que ha sacado a Nicolás Maduro del país.

Donald Trump.

Donald Trump asegura que ha arrestado a Maduro y lo ha trasladado a Estados Unidos | EFE

Publicidad

Belén Montero
Actualizado:
Publicado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su mujer capturado y sacado por aire del país".

"La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos", aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información este sábado en una rueda de prensa a las 17:00 horas, hora peninsular, desde Mar-a-Lago (Florida).

Horas antes, el Gobierno de Venezuela denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas.

Según Fox News, la operación militar nocturna estadounidense implicó un gran despliegue de helicópteros "Chinook" y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves.

Por su parte, CBS News señala que Maduro fue capturado por una unidad de las fuerzas especiales y de élite del Ejército estadounidense de los Delta Force. Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.

En la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, el principal aeropuerto militar de Caracas se podía ver fuego y daños visibles horas después de las explosiones registradas en distintos puntos de la capital venezolana.

Además de las llamas, en el lugar se aprecian restos de árboles y destrozos en la autopista principal de la ciudad, que discurre junto a la instalación militar. La zona se encuentra acordonada y rodeada por efectivos uniformados a bordo de vehículos oficiales. Todavía no hay un balance de daños oficial ni si hay fallecidos o heridos.

La reacción de Maduro

Tras los ataques, justo antes de ser capturado según las palabras de Trump, Maduro ordenó la implementación del decreto que declara el estado "conmoción exterior" para proteger el territorio nacional y pasar "de inmediato a la lucha armada". Como parte de este mismo decreto anunció el despliegue militar y policial.

Para el Gobierno venezolano, este hecho constituye "una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza". Además alertó que esta "agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el "legítimo" derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Maduro tiende la mano a Trump para luchar contra el narcotráfico y pide negociar: "Venezuela está lista"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Publicidad

Mundo

Fuertes explosiones sacuden Caracas en medio de la escalada de tensión con EEUU

Estados Unidos ataca Venezuela, en directo: Trump asegura que ha capturado a Maduro

El barrio de Petare, en Caracas, capital de Venezuela

Estos son los lugares que Estados Unidos ha atacado en Venezuela

Imágenes del momento de los bombardeos

Así han sido las fuertes explosiones de madrugada en Caracas: "Lo que se temía ya está sucediendo"

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela
EEUU-Venezuela

La vicepresidenta de Venezuela pide una prueba de vida de Nicolás Maduro

Donald Trump.
Ataque Venezuela

Donald Trump asegura que ha arrestado a Maduro y lo ha trasladado a Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
Maduro Trump

Maduro tiende la mano a Trump para luchar contra el narcotráfico y pide negociar: "Venezuela está lista"

El mandatario venezolano evita pronunciarse sobre el bombardeo estadounidense de una instalación en Venezuela y retrasa su respuesta.

Teniente general Kirilo Budanov, jefe de la Inteligencia militar de Ucrania, a la derecha.
CONFLICTO RUSIA-UCRANIA

Ucrania fingió la muerte de un líder ruso aliado para frustrar un presunto complot ordenado desde Moscú

Los servicios especiales rusos habrían ordenado su asesinato, ofreciendo una recompensa de 500.000 dólares por su muerte.

Una de las supervivientes del incendio en Crans-Montana

Una de las supervivientes de la tragedia en Suiza: "Cogí a mi amigo del brazo, pero se me soltó y ahora ya no me contesta"

Personas se congregan para rendir homenaje a las víctimas del incendio en Suiza

Qué es el flashover, la combustión súbita con gases letales que se convirtió en trampa mortal para las víctimas del incendio

El relato de un superviviente del incendio en Crans-Montana: “No sé cómo voy a digerir lo que he visto”

El relato de un superviviente del incendio en Crans-Montana: "No sé cómo voy a digerir lo que he visto"

Publicidad