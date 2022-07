Donald Trump no hizo nada por parar el asalto al Capitolio

La octava y última sesión, emitida en horario de máxima audiencia, de la Comisión sobre el asalto al Capitolio ha sido la más explosiva. Los investigadores se han centrado en los 187 minutos que pasaron desde que Trump arengó a sus seguidores a que marcharan hacia el Capitolio, hasta las 16:17 horas en las que colgó un vídeo en las redes sociales donde dijo por primera vez que debían abandonar la sede del Congreso.

Y la conclusión a la que han llegado es contundente: Trump "decidió no actuar" para detener el asalto al Capitolio, pese a que era consciente de la violencia desatada ya que siguió todos los hechos, minuto a minuto, a través de Fox News. Es más, según los testigos, Trump estuvo encerrado en un comedor de la Casa Blanca durante unas 3 horas viendo la televisión .

El comité, impulsado por el Partido Demócrata y del que solo forman parte dos congresistas republicanos, reveló que tampoco hay constancia de que mientras seguía el asalto por televisión Trump llamase a ningún responsable de seguridad militar judicial o de la policía.

Las grabaciones inéditas y testimonios mostrados también reflejan que su familia y equipo le imploraron que mandara a la gente de vuelta a casa, porque él era "la única persona en el mundo con capacidad para conseguirlo". Que echó más "gasolina al fuego" e incitó con un tuit en redes sociales la ira contra Mike Pence, su entonces vicepresidente, y que acabó el día dirigiéndose a los suyos con un discurso en el que se negó a leer el texto que sus colaboradores le habían escrito.

Durante la sesión también se hizo público otro video inédito: las tomas falsas cuando al día siguiente de los hechos Trump grabó otro mensaje, esta vez en el interior de la Casa Blanca, con la misma retórica inequívocamente trumpiana. En una de ellas, se ve como está leyendo un discurso de una pantalla, cuando manda parar. "No", dice, "no pienso decir eso. No quiero decir que la elección ha acabado".

Aunque lo revelado ya parece más que suficiente para demostrar la implicación del expresidente en el asalto, en las últimas semanas el Comité investigador ha recibido más informaciones y nuevos testigos se han prestado a declarar, de manera que reanudarán la actividad en septiembre.