Detienen a un hombre sin manos ni piernas acusado de matar a tiros a otro mientras conducía

Un hombre de 27 años ha sido detenido tras ser acusado de disparar y causar la muerte de una persona que viajaba en el vehículo que él mismo conducía en el estado de Maryland, según han informado las autoridades. El sospechoso, Dayton James Webber, carece de manos y piernas desde que era bebé, tras sufrir una infección que obligó a su amputación cuando tenía diez meses.

Los hechos se produjeron en la localidad de La Plata, donde Webber se detuvo en el arcén después de efectuar los disparos contra el ocupante del asiento delantero. Tras el suceso, solicitó a los pasajeros que viajaban en la parte trasera del vehículo que le ayudaran a retirar el cuerpo, pero estos se negaron, abandonaron el coche y alertaron a la policía.

Hallazgo del cuerpo y detención

El acusado abandonó el lugar con la víctima aún dentro del vehículo. Aproximadamente dos horas después, un vecino de Charlotte Hall, situada a unos 16 kilómetros, localizó el cuerpo en un patio. La víctima fue identificada como Bradrick Michael Wells, también de 27 años, y fue declarada muerta en el lugar.

Webber fue detenido esa misma noche en el condado de Albemarle, en Virginia, donde fue arrestado como prófugo. Las autoridades del condado de Charles han solicitado su extradición para que responda ante la justicia por cargos de homicidio premeditado, asesinato agravado y otros delitos relacionados.

El detenido había alcanzado notoriedad en los últimos años tras aparecer en un reportaje de ESPN en 2023. En él relataba su evolución personal y deportiva, tras superar un pronóstico inicial que le otorgaba un 3% de probabilidades de supervivencia.

Antes de dedicarse al cornhole, un popular juego de césped y puntería estadounidense, practicó actividades como motocross, lucha y fútbol americano. Posteriormente, logró convertirse en jugador profesional de este deporte, que consiste en lanzar sacos hacia una plataforma con un orificio.

En un texto publicado en el programa Today, explicó cómo adaptó la técnica de lanzamiento utilizando sus extremidades amputadas para competir al máximo nivel.

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