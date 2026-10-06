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Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero

El jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND) entre 1998 y 2005, August Hanning, ha sido detenido este martes.

Sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán

Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero | EUROPA PRESS

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

El jefe del Servicio Federal de Inteligencia (BND) entre 1998 y 2005, August Hanning, ha sido detenido este martes acusado junto al que fue su jefe de Gabinete de usar información sensible que trasmitió a un agente de un servicio extranjero, por lo que se le acusa de espionaje y tentativa de traición.

La Policía alemana ha llevado a cabo las detenciones en los condados de Bad Tölz-Wolfratshausen, en el estado de Baviera, y en el condado de Steinfurt, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, y se han producido registros en varios domicilios, después de que la Fiscalía germana haya apuntado que Hanning es sospechoso de varios delitos entre ellos de espionaje para un tercer actor, de obtener secretos de Estado y de tentativa de traición.

Al que fuera su jefe de gabinete, Manfred D., se le acusa de ser cómplice de tentativa de traición y espionaje para un tercer actor. "Se cree que ambos sospechosos acordaron, en la primavera de 2010, que Manfred D. transmitiera continuamente información valiosa del BND a Hanning a cambio de una remuneración", ha detallado la Fiscalía alemana en un comunicado en el que apunta que Hanning usaba esta información para sus servicios de consultoría privada.

"Los hallazgos actuales sugieren que, a lo largo de los años, Manfred D. proporcionó a Hanning aproximadamente 2.000 documentos, muchos de los cuales contenían información clasificada para uso exclusivo del BND con fines internos, en particular para informes de inteligencia ejecutivos", ha agregado, señalando que Hanning utilizó la información clasificada "para realizar un análisis para un oficial de un servicio de inteligencia extranjero", aunque no se ha determinado si el material llegó finalmente a su destinatario.

Lo que sí señala la investigación es que el exjefe del BND mantuvo "contacto estrecho" con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero, a quien transmitió información política, basada parcialmente en material proporcionado por el que fuera su colaborador.

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