Detenida por mantener relaciones sexuales con su hijastro de 15 años: "Parecía el pene de su padre con piel más joven"

La policía ha arrestado a Alexis Von Yates, una enfermera de 35 años, por mantener relaciones sexuales con el hijo de su pareja, de 15 años. La mujer enfrenta cargos por presunta agresión sexual, además le han revocado su licencia médica. El Departamento de Salud de Florida ha determinado que sus acciones implican "falta de juicio y moral necesarios para ejercer la enfermería".

Todo se desveló la noche del pasado 26 de julio. Según la declaración del adolescente a la que ha tenido acceso el medio 'Law and crime', Yates acostó a sus dos hijos menores y se fue con el hijo de su pareja, quien visitaba a su padre durante las vacaciones de verano, al sofá. Mientras el padre trabajaba como liniero, ambos compartieron un vaporizador con THC, videojuego y películas.

Alrededor de las 01:00 horas, comenzaron a ver 'Terrifier 2', una película de terror que Yates calificó como "aburrida". Fue entonces cuando le confesó sentirse "caliente" porque llevaba dos semanas sin tener relaciones sexuales, según la declaración al juez del menor. El adolescente declaró a la policía que la enfermera ya había hecho comentarios sexuales anteriormente.

Según detalla el informe, el contacto físico comenzó con abrazos y el adolescente besándole en el cuello, posteriormente fue la enfermera quien lo besó. La situación evolucionó hasta actos sexuales sin protección. Supuestamente, antes de comenzar, Yatres le dijo que "desearía que tuvieras 18 años".

La excusa

El encuentro se tornó cuando el padre entró a la casa y se encontró a su pareja e hijastro desnudos en el sofá. El adolescente huyó de la casa pero escuchó a Yatres comentar a su padre que se parecía a él de joven. "(La víctima infantil) escuchó al sospechoso decirle a su padre que lo sentía, diciendo que la víctima infantil se parecía a su padre cuando era más joven", explica el joven en la declaración judicial obtenida por el medio 'Law and crime'.

El padre llevó a su hijo a casa de sus abuelos, pero mientras recogía sus cosas escuchaba como le decía a su madrastra "depredadora de menores". Durante el camino, mientras bebía una cerveza, le reprochaba que le había "arruinado la vida".

La llamada del día siguiente

Al día siguiente el adolescente llamó a su madrastra quién se volvió a dirigir a él con comentarios sexuales. "Comentó que no se había dado cuenta de lo grande que parecía 'ESO'. Dijo que parecía el pene de su padre con piel más joven", expresó en la declaración. Más tarde calificó el acto sexual puntuando al adolescente un siete sobre diez. Desde el encuentro no se han vuelto a ver, pero el menor le envía mensajes por Facebook, de los que no obtiene respuesta.

Su padre le amenazó con estrangular al menor "y luego (él) suicidarse", expresa en la declaración, que añadió que Yatres lo llamó "maestro manipulador". A pesar de esto, le han asegurado que el padre testificaría contra su pareja de la que ha definido su relación como "complicada".

También se ha revelado como la enfermera insistía y coqueteaba con el menor. En una ocasión, mientras entrenaban en el gimnasio, le dijo al menor: "Apuesto a que todos pensaron que eras mi pequeño juguete". También jugueteó con crema batida, sacando la lengua frente a él mientras preguntaba: "¿Oh, te gusta eso?". Una semana antes del ecnuentro le hablabla de estar "cachonda".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com