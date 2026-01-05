La otra cara de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: bulos, IA y vídeos fuera de contexto

La detención de Nicolás Maduro en Venezuela ha provocado una avalancha de contenidos virales en redes sociales, muchos de ellos falsos o manipulados. Imágenes generadas con Inteligencia Artificial, vídeos antiguos reutilizados y publicaciones fuera de contexto se han mezclado con información real, alimentando la confusión entre los usuarios. Ante este escenario, la verificación se vuelve clave para no caer en el engaño.

El arresto de Maduro que circula en redes: una imagen con huellas de IA

Antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera la primera imagen oficial de Nicolás Maduro capturado, comenzó a circular en redes sociales una fotografía que supuestamente mostraba su detención. Sin embargo, la imagen presenta numerosos indicios de haber sido generada mediante Inteligencia Artificial.

Varios detalles apuntan en esa dirección: los uniformes de los agentes que escoltan a Maduro no se corresponden con los de ningún cuerpo oficial conocido, los rasgos faciales del propio dirigente presentan anomalías y algunas figuras de la escena muestran una escasa definición y claras inconsistencias visuales.

Además, circulan varias imágenes prácticamente idénticas, pero tomadas desde distintos ángulos, un patrón habitual en contenidos creados con Inteligencia Artificial. En este caso, las fotografías han sido generadas por un usuario de Instagram llamado Ultravfx, especializado en contenido creado con IA, tal y como puede comprobarse tanto en su biografía como en el resto de publicaciones de su perfil.

Diosdado Cabello: ¿asesinado en los ataques a Venezuela?

En paralelo, las redes sociales se han llenado de mensajes que aseguran que Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, habría sido asesinado durante los ataques registrados en Caracas. Estas publicaciones afirman que el dirigente habría sido “neutralizado” o “eliminado” en los bombardeos.

Lo cierto es que Diosdado Cabello ha aparecido públicamente con vida y no ha sido asesinado, pese a la multitud de mensajes que circulan en la red social X con afirmaciones falsas como estas: "Circulan versiones que afirman que Diosdado Cabello, figura clave del oficialismo venezolano, habría sido “neutralizado” durante los recientes ataques en Caracas.". "Según Fuentes Diosdado Cabello fue eliminado durante los Bombardeos en Caracas, Venezuela, es la Mano derecha de Nicolás Maduro y del Régimen Chavista en Venezuela."

Lejos de estas versiones, Cabello ha llamado a la calma y ha pedido a los venezolanos que no “faciliten las cosas al enemigo invasor”. El propio ministro ha calificado el ataque de “cobarde”.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz compareció rodeado de militares en una transmisión de la televisión estatal venezolana para pronunciarse sobre los ataques registrados durante la madrugada del sábado, que afectaron a Caracas y a otras zonas del país como los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

¿Diosdado escapando de Venezuela? Imágenes sacadas de contexto

Diosdado Cabello también ha sido objetivo de otros bulos en las últimas horas. Además de su supuesta “neutralización”, circulan publicaciones que aseguran que Estados Unidos habría filtrado un vídeo en el que el dirigente chavista estaría huyendo de Venezuela por la frontera. Sin embargo, Cabello no está escapando del país. Las imágenes corresponden a su participación en unas jornadas de formación militar y fueron grabadas en agosto de 2025. En el propio perfil de Instagram del ministro pueden verse las imágenes en su contexto original.

"El proceso de alistamiento continúa este fin de semana tal como lo ordenó nuestro presidente Nicolás Maduro", señala la publicación de Diosdado Cabello.

El canal Globovisión también recoge estas imágenes en un carrusel publicado en su perfil de Instagram, donde se explica que un equipo de la dirección nacional del PSUV realizó una caminata de más de 10 kilómetros en La Guaira junto a la juventud del partido, como parte de su entrenamiento para defender la soberanía del país.

¿Qué sabemos del vídeo de ciudadanos retirando un cartel de Maduro en Venezuela?

Otra de las publicaciones virales asegura que “en las últimas horas” se han retirado carteles con la imagen de Nicolás Maduro en distintos puntos de Venezuela. Estos mensajes incluyen imágenes en las que se ve cómo varias personas desmontan una gran lona con la fotografía del mandatario.

Desde Antena 3 Noticias hemos comprobado que estas imágenes no son actuales. La fuente original más clara es una publicación de Facebook del 29 de julio de 2024, difundida por la diputada mexicana América Rangel, donde aparecen exactamente las mismas escenas tras las elecciones presidenciales venezolanas de ese año.

Las mismas imágenes también circulan en X en una publicación fechada en julio de 2024 del periodista Moshe Schwartz, quien escribió: "En toda Venezuela están derribando carteles del presidente Nicolás Maduro."

Ante acontecimientos de gran impacto informativo como los vividos en Venezuela, la desinformación se propaga con rapidez en redes sociales. Imágenes generadas con inteligencia artificial, vídeos sacados de contexto o contenidos antiguos reutilizados como actuales pueden inducir a error y alimentar narrativas falsas.

Antes de compartir una publicación, es fundamental comprobar la fuente, contrastar la información con medios fiables y desconfiar de contenidos que carecen de contexto o apelan a la emoción. La verificación es clave para no caer en bulos. Infórmate siempre en medios fiables como los Servicios Informativos de Antena 3 Noticias y todo el contenido de nuestra web y redes sociales.

