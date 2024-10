Despierta de un coma un hombre de 63 años que cree tener 24, vivir en 1980 y sin recordar a su mujer e hijos

En 2019 Luciano D'Adamo sufrió un aparatoso accidente de tráfico. El joven volvía a casa del trabajo cuando fue atropellado por un coche en Monte Mario, Italia. Tiene 24 años y acaba de despertar del coma. O eso es lo que él cree.

Después de pasar 5 años en coma, D'Adamo ha despertado, pero piensa que está en 1980 y que su edad no es la de 68, sino la de un joven de 24 años. Además, tampoco reconoce a su mujer e hijos. "Una extraña entró en la habitación", cuenta el hombre al diario 'Il Messaggero' cuando vi entrar a su mujer. "Me llamaba Luciano y yo me preguntaba cómo sabía mi nombre", añade.

Minutos más tarde, su hijo, de 35 años, también entró a la habitación del hospital. Una visita que dejó al paciente en shock. D'Adamo no entendía que una persona, que había nacido mucho antes que él, podría ser su hijo, ya que, según el hombre, piensa que vuelve a ser un veinteañero.

"¿Pero cómo un hombre nacido mucho antes que yo podría ser mi hijo? ¿Y luego, qué esposa? No estaba casado, sino comprometido con una chica de 19 años, es más, la boda ya estaba organizada, nos hubiésemos casado cuatro meses después", narraba impresionado con lo que estaba viviendo tras despertar.

La realidad de los hechos

Sin embargo, el impacto fue mayor cuando al mirarse al espejo se dio cuenta de la realidad. D'Adamo no tenía 24 años, sino 63. Desde 'Il Messaggero' explican que "el accidente no había ocurrido en Monte Mario, sino en Via delle Fornaci". Tampoco se produjo en 1980, sino en 2019.

En el accidente que D'Adamo sufrió, se dio un golpe en la cabeza, lo que le hizo perder la memoria de los últimos 39 años de su vida. Un parón en el tiempo que hizo que no supiese "qué eran los teléfonos móviles, no sabía que la Roma, su equipo, había ganado dos campeonatos". Tampoco sabía de Totti y Berlusconi ni de Mani Pulite ni del 11 de septiembre. "De repente se encontró en un universo de ciencia ficción", añade el medio de comunicación.

Una vida adulta que nunca recuperará

'Il Messaggero' añade que D'Adamo "ha comprendido ahora que casi toda su vida de hombre adulto está perdida y que nunca la recuperará". Pero a pesar de ello, no se rindió y aprendió a vivir, poco a poco, en un mundo totalmente nuevo. Ahora, con la ayuda de psicólogos, tanto él como su mujer, reconstruyen su relación de años volviendo a empezar.

Por otro lado, el paciente nunca fue indemnizado por lo ocurrido. El conductor que le atropelló huyó del lugar y en estos cinco años no ha sido encontrado.

