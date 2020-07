Nueva polémica racista en Estados Unidos después de que una mujer afroamericana denunciase que tanto ella como sus hijos habían sido interrogados por la policía por usar la piscina del hotel en el que se alojaban. La empleada que avisó a los agentes ha sido despedida.

La mujer afroamericana que denuncia los hechos ha sido identificada como Anita Williams-Wrigt y en vídeo en redes sociales, supuestamente grabado por ella misma se ve como la empleada del hotel ya despedida y dos agentes de policía se acercan a ella mientras está en la piscina con sus hijos.

"Tengo una habitación aquí, y una llave para demostrarlo. No tengo porqué dar mi nombre, no he violado la ley", "siento que me están discriminando" se le escucha decir en un vídeo de más de diez minutos.

Después de que el vídeo se hiciese viral, la cadena hotelera ha emitido un comunicado lamentando lo sucedido y asegurando que la empleada ya ha sido despedida. A su vez, reafirma su "compromiso en contra del racismo o la discriminación por parte de su equipo de trabajo".