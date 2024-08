Denuncia la muerte de su esposa en Disney World y la compañía la rechaza por estar suscrito a la plataforma

La conocida empresa de animación, entretenimiento y comunicación Disney está envuelta en una demanda judicial derivada de un homicidio por negligencia. Sin embargo, parece ser que una suscripción mensual a su plataforma de 'streaming', Disney +, podría cortar de raíz este trámite.

En octubre de 2023, una mujer llamada Kanokporn Tangsuan murió por una reacción alérgica tras ingerir unos alimentos en un restaurante del parque temático de Disney World en Florida. Fue la propia autopsia la que determinó que el fallecimiento se produjo por una anafilaxia, es decir, una reacción alérgica severa por consumir elevadas cantidades de lácteos y frutos secos que la mujer no podía tomar.

A raíz de ahí, su marido, Jeffrey Piccolo, interpuso una demanda a la empresa por un homicidio por negligencia y exigía una indemnización de 50.000 dólares como mínimo por daños y perjuicios ocasionados.

En el escrito, Jeffrey especifica que consumieron en el restaurante Raglan Road de Disney Springs y se fueron a hacer unas compras dentro del parque temático. 45 minutos después, la mujer se desplomó en el suelo y tuvo que autoadministrarse una inyección de epinefrina para reducir la reacción. Sin embargo, momentos más tarde, Jeffrey tuvo que trasladarla al hospital, donde acabó muriendo.

Además, reitera que el local especificó en varias ocasiones que los alimentos eran libres de alérgenos y que podía consumirlos.

Disney rechaza la denuncia

No obstante, Jeffrey Piccolo no ha recibido la respuesta que esperaba. Disney da por desestimada la demanda porque Jeffrey estuvo suscrito a su plataforma de 'streaming', Disney+, en 2019. En el momento de rellenar el formulario de inscripción aceptó unos términos y condiciones que impedían demandar a la empresa ante los tribunales y tener que solucionar cualquier problema entre ellos.

Al pulsar en la casilla de 'aceptar' en el momento de la suscripción, Jeffrey 'aceptaba' estar de acuerdo en que si en algún momento surgía algún problema entre él y la empresa, sería un arbitro privado el que intervendría para solucionarlo, impidiendo, por tanto, su traslado a los tribunales.

Este caso ha indignado a mucha gente, entre ellos a su abogado, que no ha querido rendirse. Ahora ha presentado una moción para poder enviar esta situación a los tribunales. Para ello, alega que el proceso se está llevando a cabo como representante de los bienes de su esposa, Kanokporn Tangsuan, y no por un acto de interés individual. De esa manera, no deberían ser aplicables las condiciones aceptadas.

