Decepción por el borrador en la Cumbre del Clima: "Todos estamos de acuerdo en que el texto es una mierda"

Este martes estaba previsto que terminara la Cumbre del Clima en Dubái, pero resulta que no hay acuerdo. Según apuntan la mayoría de los asistentes, el borrador deja mucho que desear. Así de claro lo decía una de las científicas: "La buena noticia es que todos estamos de acuerdo en que este texto es una mierda", decía levantando aplausos. Entre otras cosas, el borrador no incluye la eliminación de los combustibles fósiles. Las negociaciones no han terminado y pueden aún pueden durar más días.

Organizaciones y activistas climáticos presentes en la Cumbre del Clima de Dubai han exigido que se muestre más ambición a los negociadores internacionales durante las últimas horas de este encuentro. "Me hago eco de los comentarios de los partidos de la sociedad civil: la buena noticia es que todos estamos de acuerdo en que este texto es una mierda y que ya es hora. Tenemos que solucionarlo, sabemos para qué vinimos aquí, sabemos lo que dice la ciencia y lo que la gente exige con urgencia en todo el mundo. La era de los combustibles fósiles tiene que terminar ahora, no en un futuro lejano en 2050", ha señalado Rachel Cleetus, directora de políticas y economista principal del Programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Preocupados.

Entre tanto, Cleetus ha añadido que "vale la pena hacer horas extras para hacerlo bien" debido a que la crisis climática se encuentra fuera de control en todo el mundo, tal y como ha informado el movimiento internacional 350.org. "Es realmente fundamental que en esta COP aseguremos una eliminación rápida y justa de los combustibles fósiles, para eso vinimos aquí", ha resaltado la experta.

Por su parte, Andreas Sieber, director asociado de políticas y campañas globales de 350.org, ha advertido de que el borrador de acuerdo no se ha escrito con la intención de alcanzar algo histórico. "Ni siquiera puedo imaginar que haya sido escrito para lograr algo decente. Incluso se podría suponer que hay malas intenciones", lamentaba.

Considera que la Presidencia de la COP28 ha elaborado el texto con lo que le han "susurrado al oído los negociadores de Arabia Saudí y Estados Unidos". "El Sultán al Jaber dijo que quería ser humilde, pero ser humilde sería escuchar a las naciones más vulnerables al clima", añadía.