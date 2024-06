Debate digital '¿Lo Hablamos?' sobre los jóvenes y las elecciones europeas, al completo

Las elecciones europeas ya están aquí. Este jueves 6 de junio algunos países ya han empezado a ejercer su voto para elegir a los eurodiputados que quieren que les representen en el Parlamento Europeo.

Con motivo de la celebración de estos comicios, desde Antena 3 Noticias hemos querido dar voz a los jóvenes para abordar sus inquietudes, dudas y necesidades en un clima internacional muy polarizado. Aproximadamente dos millones de jóvenes europeos depositarán por primera vez su voto en las urnas. Un voto que es importante para el futuro de Europa, ya que lo que salga de estos comicios será lo que marque la vida de las futuras generaciones.

Desde Bruselas, la jefa del Área Digital de Antena 3 Noticias, Mónica Prado, ha conversado con Jaume Duch, director general de comunicación del Parlamento Europeo desde 2017. También hemos contado con la participación de jóvenes estudiantes de la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Complutense, la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Duch ha comenzado este programa haciendo hincapié en la importancia de definir el rumbo del bloque comunitario durante los próximos cinco años. Con una guerra a las puertas de Europa, el director general de comunicación del Parlamento Europeo expone que la amenaza de Putin en el continente "es real". "Rusia se ha convertido en un país autocrático que ha invadido a un país vecino", asegura. Cree que la UE se ve obligada a defenderse de los ataques que el Kremlin ha intensificado contra Occidente desde el año 20222.

Afirma que no solamente ataca por tierra, mar y aire a Ucrania. Jaime Duch ha compartido su expansión se desarrolla "por otras vías como la desinformación o los ciberataques".

Otra de las cuestiones que también han generado un debate en el programa ha sido el de la vivienda. El voto joven es esencial en estas elecciones. Uno de nuestros invitados, Miguel Pastor (Universidad de Valencia), le ha lanzado a Jaime Duch la siguiente pregunta: '¿Qué está haciendo la UE para hacer asequible la vivienda para los jóvenes?'

El periodista ha aclarado que la UE "no tiene competencia directa sobre la política de vivienda de cada país". Reducir la inflación, potenciar una política económica que cree empleo o movilizar dinero para políticas sociales son algunas de las propuestas que la UE tiene en su mano para solucionar la problemática que afecta principalmente a los jóvenes, tal y como ha explicado Duch.

En este debate digital también hemos hablado de la desinformación. El director general de comunicación del Parlamento Europeo señala que la función de la institución es "legislar y obligar a empresas a controlar sus contenidos". "Una cosa muy importante también es poner en marcha mecanismos para que los medios de comunicación hagan su trabajo", ha añadido.

Sobre la ley pionera de la inteligencia artificial (IA), uno de los hitos de la última legislatura del Parlamento Europeo, Jaime Duch ha señalado que es "un ejemplo en otros países" y que la motivación es "ponerle líneas rojas al desarrollo de la IA". También ha habido espacio para hablar de la forma de diversificar las fuentes de energía en el bloque comunitario y la marcha de Reino Unido de la organización. "No van a volver a la UE, pero eso no quiere decir que no podamos colaborar de una manera más intensa [con ellos] sobre todo en beneficio de los jóvenes europeos y británicos", ha subrayado.

Puede parecer que las elecciones europeas no son importantes porque nos pillan un poco lejos. Sin embargo, las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo condicionan todas las políticas nacionales de los países miembro.

