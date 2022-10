El Daily Mirror publica una noticia del ministro de Finanzas de Reino Unido con la foto de un hombre que no era él

En lo que ha parecido un error a simple vista, el 'Daily Mirror' ha acaparado por unos instantes todas las miradas en Reino Unido. El citado medio publicaba este pasado sábado una noticia sobre el ministro de Finanzas del país, Kwasi Kwarteng, que aparecía con el título "Kwasi Kwarteng said he had to do something different with mini budget" ("Kwasi Kwarteng dijo que haría algo diferente con los pequeños presupuestos").

Lo llamativo de la noticia en sí no era el titular de la noticia, en plena crisis económica tras desplomarse la libra a su peor nivel desde 1971 y subir el Banco de Inglaterra los tipos de interés. La curiosidad se encontraba en la fotografía, puesto que, a simple vista, podía parecer el propio ministro de Finanzas. Sin embargo, el diario se había confundido y había puesto a otro hombre con la misma vestimenta y el mismo color de piel, pero que no era Kwasi Kwarteng.

El propio ministro ha querido reaccionar a la noticia, exponiendo la publicación con la fotografía errónea y con el mensaje "That isn’t me… Daily Mirror" ("Ese no soy yo, Daily Mirror"). La confusión ha desatado todo tipo de bromas en las redes sociales y el tweet publicado por el ministro de Finanzas ha recibido cerca de 50.000 'likes'. En este tipo de situaciones, el humor prevalece, y ello ayuda a tomarse mucho mejor estas inocentes confusiones.

No hay fiesta para los conservadores en los sondeos

Cumplido apenas un mes desde que Liz Truss inició su mandato como primera ministra, los sondeos apuntan a que los conservadores se situarían en mínimos históricos si ahora se celebraran elecciones generales. Los laboristas aprovechan el desgaste conservador, y su líder, Keir Starmer, se postula como el gran favorito para los próximos comicios, donde, según las encuestas, su partido podría lograr la mayoría absoluta de la que gozan ahora Liz Truss y los suyos.

Por lo pronto, queda año y medio para que Truss y su equipo consigan darle la vuelta a las encuestas. El protagonista de la anécdota del Daily Mirror, Kwasi Kwarteng, se ha posicionado como uno de los hombres fuertes de Truss, pero se ha visto notablemente debilitado por la caída de la libra esterlina a su nivel más bajo desde 1971 tras la rebaja fiscal anunciada por la primera ministra, y donde él se ha visto directamente implicado, al ser el ministro de Finanzas.