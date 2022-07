Boris Johnson: de una gran victoria para los conservadores a dimitir bajo presión de su gobierno

La historia de Boris Johnson en el Gobierno británico toca este jueves su fin. Tras la que fue una gran victoria para el Partido Conservador el 24 de julio del 2019, la trayectoria de Johnson y su equipo de Gobierno concluye tres años después. Presionado por las continuas dimisiones dentro del partido, el primer ministro ha renunciado a su cargo en esta mañana del jueves.

Hijo de la élite inglesa y con una personalidad amigable y cómica, Boris Johnson ya era bastante conocido por todos antes de sustituir como primer ministro a Theresa May. La principal baza del que aún es primer ministro, fue su clara postura ante el Brexit: Reino Unido debía salir de la Unión Europea. Con numerosos logros pero también numerosas polémicas, Johnson aterrizó como líder del Partido Conservador logrando una victoria histórica: su partido consiguió la mayoría más clara desde 1987.

Los éxitos ligados a las polémicas

Alexander Boris de Pfeffel Johnson nació en Nueva York. Desde entonces, su vida ha estado ligada a la política. Su padre también fue diputado conservador y Boris Johnson comenzó a ejercer de periodista en el The Times tras finalizar sus estudios. El primer ministro continuó su trayectoria como periodista, trayectoria que no estuvo falta de polémicas. Según la BBC, en una conversación que fue publicada por la cadena británica Channel 4, Boris Johnson hablaba sobre proporcionarle a un excompañero periodista la dirección de otro periodista, al que querían que le dieran una paliza como venganza por su trabajo. Esto finalmente no sucedió pero la conversación telefónica, que fue grabada en secreto, se hizo pública.

En 2008 consiguió uno de los grandes éxitos de la que comenzaba a ser su vida política: ser alcalde de Londres. En este puesto, Johnson tomó decisiones como la prohibición del consumo de alcohol a los pasajeros del transporte público y la implantación del alquiler de bicicletas en el centro de la ciudad, de las que él mismo ha hecho uso. Tras años de activa presencia política en la figura de un líder de personalidad marcada, Johnson alcanzó el punto álgido de su trayectoria en 2016 cuando apoyó la opción de que Reino Unido dejase de formar parte de la Unión Europea. Con el paso del tiempo su postura no cayó y se le ha continuado viendo como uno de los líderes de apoyo al Brexit "más duro" dentro del Partido Conservador, según la BBC. Por aquel entonces, la salida de Reino Unido de la UE era solo una intención que acabó convirtiéndose en una realidad.

Tras numerosos éxitos envueltos en polémicas por las fiestas ilegales en Downing Street durante el confinamiento por coronavirus, Boris Johnson termina hoy su carrera como primer ministro de Reino Unido, aunque ocupará el cargo hasta otoño.