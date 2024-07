Crece la presión para que Joe Biden "pase el testigo" y ya son 38 congresistas demócratas los que piden que se retire

Crece la presión sobre Joe Biden para dar un paso atrás en la carrera por la reelección presidencial. En las últimas horas hasta 13 demócratas del Congreso han pedido al presidente que ponga fina a su campaña y "pase el testigo" a un líder más joven que pueda enfrentarse a Donald Trump.

Las peticiones en este sentido son cada vez más frecuentes, si bien es cierto que esta es la más numerosa en cuanto a descontentos. Las palabras de Barack Obama parecen haber dado rienda suelta a una cascada de desafección que indican que a buena parte del partido se le agota la paciencia.

Con estos trece demócratas, se eleva a 38 el número de miembros del Congreso que piden la retirada de Biden, lo que constituye más del 14 % de los integrantes de la bancada demócrata en ambas cámaras. La frase que han usado de "pasar el testigo" va camino de convertirse en un lema.

Sin embargo, Biden parece no recoger el mensaje y pese a la presión el candidato de 81 años no solo no muestra en público señales de querer retirarse sino que ha anunciado que la semana próxima reanudará sus actos de campaña. "Estoy deseando volver a la campaña electoral la semana que viene" dijo.

En privado en cambio, voces como la del senador Chris Coons apunta a que el mandatario estaría reflexionando "sobre los próximos pasos y escuchando a sus asesores mientras decide sobre su futuro político". "Creo que nuestro presidente está sopesando lo que debe sopesar: quién es el mejor candidato para ganar en noviembre y para llevar adelante los valores y prioridades del Partido Demócrata en esta campaña".

Se ha apuntado también a la posibilidad de que Biden haga pública su renuncia durante este fin de semana si bien lo cierto es que la gran incógnita sigue siendo qué decidirá y cuándo.

Trump tiene una "muy buena" conversación con Zelenski

Y mientras Biden está "atrapado en casa" por COVID Donald Trump sigue aprovechando el halo de victoria que se ha encendido en su perfil tras el intento de atentado en Butler.

El exmandatario y candidato republicano a la presidencia ha hablado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y prometió que si gana las elecciones de noviembre próximo habrá una "negociación" entre Ucrania y Rusia para el "fin de la guerra".

En su cuenta de Truth Media, Trump describió la llamada telefónica como "muy buena" y aseguró que Zelenski lo felicitó por su reciente nominación.

"Aprecio que el presidente Zelenski se comunique porque yo, como próximo presidente de Estados Unidos, traeré paz al mundo y pondré fin a la guerra que ha costado tantas vidas y devastado a incontables familias inocentes" publicó Trump.

Zelenski también ha comentado la conversación en su perfil de la red social X señalando el apoyo "vital" de ambos partidos y ambas cámaras legislativas en Estados Unidos, y expresó su agradecimiento por la ayuda del país destinadas a mejorar sus capacidades para "resistir el terrorismo ruso". "Hemos acordado con el presidente Trump tratar en una reunión personal qué pasos pueden llevar a una paz justa y verdaderamente duradera".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com