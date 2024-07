¿Está Joe Biden planteándose renunciar a la carrera presidencial? Este fin de semana podría conocerse su respuesta

Cuando el río suena... El 5 de noviembre Estados Unidos abrirá las urnas para elegir al presidente que marcará el rumbo durante los próximos años. Todo parecía estar encaminado hasta que el pasado día 13 una bala rozó la oreja del candidato Donald Trump poniendo patas arriba el escenario político.

La imagen del expresidente Trump ha sido reforzada tras el intento de atentado contra él en Butler. Su puño en alto y su grito de "lucha", mientras, rodeado de los servicios de Seguridad abandonaba el atril al que se habían dirigido las balas ha hecho que los republicanos lo aúpen hacia la Casa Blanca con una imagen de candidato fuerte frente a un rival demócrata en horas bajas.

Los rumores que señalan que la salud de Joe Biden es débil, debido a los numerosos lapsus que ha sufrido en público, vienen de lejos y, ahora que Trump presume de haber salido en pie de un intento de atentado no ayuda el confinamiento por COVID de Joe Biden.

A principios de este mes el presidente demócrata aseguraba que no tenía ni la más mínima intención de retirar su candidatura a la reelección pese a las dudas incluso de su círculo cercano. Sin embargo, en una entrevista publicada hace unas horas Biden ya no mostraba tanta rotundidad y habría manifestado que reconsideraría su postura si un médico se lo indica. "Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema" fue la respuesta a la pregunta en la que se le pedía que explicase qué circunstancias le harían replantearse su postura.

No hay una postura clara ya que después de esto fuentes de la campaña han insistido a la agencia EFE que Biden no está pensando en renunciar y que está comprometido a honrar a los votantes que le eligieron en primarias.

Las críticas a Biden

Pero los rumores no son ya solo ecos y en las últimas horas, Barack Obama ha expresado su opinión sin tapujos y ha manifestado su preocupación por las encuestas de cara a las elecciones presidenciales.

The Washington Post' dice que Obama ha mantenido numerosas llamadas con compañeros demócratas, incluyendo la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en las que habría afirmado abiertamente que Biden debería abandonar sus aspiraciones de cara a la reelección.

Ya antes que Obama apuntaron hacia esta dirección mecenas tradicionales de las filas demócratas. Reed Hastings, cofundador de la plataforma audiovisual Netflix y tradicional mecenas del partido demócrata firmó una columna titulada "por qué Biden debe retirarse" que argumentaba con un sentimiento de "agonía" al ver en las cámaras "a un anciano confundido al que le costaba recordar tanto hechos como palabras".

Días después Abigail Disney, nieta de Roy Disney, cofundador de The Walt Disney Co.,también anunció a la cadena CNBC que planea retener las donaciones al partido que ha financiado durante años hasta que Biden se retire.

Recientes filtraciones a los medios indican que Nancy Pelosi y los líderes demócratas del Senado, Chuck Schumer, y de la Cámara, Hakeem Jeffries, conversaron en privado con Biden la semana pasada para expresarle sus preocupaciones. CNN apuntaba que Pelosi dijo a Biden que no tenía posibilidades de ganar las elecciones y le advirtió de que arrastraría al Congreso con él; mientras que Schumer y Jeffries habrían alertado al presidente de que su candidatura pone en peligro la actual mayoría demócrata en el Senado y dificulta la recuperación de la Cámara Baja, según The Washington Post.

En esta misma línea se pronunciaron 23 legisladores demócratas pidiéndole públicamente que Biden ponga fin a su candidatura. Según Axios, varios altos cargos demócratas creen que esta creciente presión podría convencer a Biden de abandonar la carrera presidencial, posiblemente este mismo fin de semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com