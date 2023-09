Cortan a Joe Biden cuando comienza a balbucear frases sin sentido: "Yo me voy a la cama"

"Les diré una cosa, no sé ustedes pero yo me voy a la cama", no parece el discurso de un presidente del Gobierno en visita oficial y sin embargo, se trata de parte de las palabras que el mandatario estadounidense, Joe Biden pronunció en su visita a Hanói, capital de Vietnam ante la sorpresa de todos los presentes.

Sus palabras eran tan poco comprensibles que su jefa de prensa decidió cortar la rueda de prensa. Biden comenzó a balbucear frases sin sentido y como era previsible este nuevo momento de confusión del presidente americano ya se hizo viral en las redes sociales.

No hace tanto de su último lapsus en público, de hecho el pasado mes de junio los despistes de Biden despertaron los rumores sobre la salud mental del mandatario. En una de estas ocasiones, Biden leyó como parte de su discurso las anotaciones que había realizado su equipo. También se recuerda el momento en el que anunció medias para 2020 sin caer en que estamos en 2023. En Connecticut en un acto de apoyo a las restricciones en la tenencia y uso de armas finalizó su intervención con un "Dios salve a la reina". Y preguntado sobre la guerra de Ucrania contestó: "Putin está perdiendo la guerra en Irak".

La gira por Asia del presidente estadounidense tuvo un denominador común: China. Desde su anuncio para crear un megaproyecto de infraestructuras como alternativa a la Ruta de la Seda hasta su alianza con Vietnam, el objetivo fue contrarrestar el auge del gigante asiático. Biden cimentó su estrategia en Asia con una gira que empezó en la India para asistir el pasado fin de semana a la cumbre del G20 y que terminó este lunes tras una visita de 24 horas a Vietnam. Fue su tercera gira por Asia desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021: la primera tuvo lugar en mayo de 2022 a Corea del Sur y Japón, socios tradicionales de EE.UU., mientras que la segunda ocurrió en noviembre del año pasado en Camboya para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en Indonesia para el G20.