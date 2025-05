El conservador Merz es elegido canciller de Alemania en segunda votación, un hito histórico para el país

Sorpresa histórica en el Parlamento alemán. El conservador Friedrich Merzes elegido como nuevo canciller de Alemania en segunda ronda. El conservador aceptó el cargo de canciller de Alemania ante el 'Bundestag', la Cámara Baja del Parlamento alemán, tras sumar en un segundo intento 325 votos a favor, frente a 289 en contra, 1 abstención y 3 votos nulos y lograr así la mayoría absoluta necesaria.

"El diputado Friedrich Merz ha alcanzado la mayoría necesaria de al menos 316 votos. Ha sido elegido acorde al apartado 2 del artículo 63 de la Ley Fundamental canciller federal de la República Federal de Alemania", leía la presidenta de la Cámara Baja, Julia Klöckner.

El anuncio fue acompañado por un aplauso de la mayoría de los diputados, después Merz se puso de pie y fue preguntada por Klöckner si aceptaba la elección. "Señora presidenta, agradezco la confianza y acepto la elección", afirmó entre más aplausos.

En la primera votación no ha podido ser investido canciller por seis votos. Era la primera vez que ocurría algo así en la historia de Alemania ya que hasta ahora, los cancilleres siempre habían sido elegidos en la primera vuelta.

Tras el fracaso de la primera votación, los diputados estaban convocados a una segunda ronda. El líder del bloque conservador, Jens Spahn, confirmaba que Merz volvería a ser el candidato en esta segunda votación, que requiere el respaldo de más de dos tercios de los miembros del Bundestag. Finalmente, Merz lo ha conseguido y es investido canciller alemán.

El bloque conservador, formado por la Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) firmaron este lunes el acuerdo de coalición del Gobierno alemán que habían pactado el 9 de abril.

Todo parecía avanzar, pero este martes hubo un giro de guion, un sobresalto en la Cámara Baja del Parlamento al ver que el cristiano-demócrata Merz no salía elegido. Nunca antes un canciller había fracasado en la primera votación parlamentaria (han sido 18 los elegidos desde 1949).

Resultado sin precedentes en primera ronda

El resultado de primera ronda ha sido inesperado. La derrota, resultado de una votación secreta, no tiene precedentes históricos. La sorpresa estallaba poco después de las 10.00 horas cuando la presidenta del Bundestag, Julia Klockner, leyó los resultados: "310 diputados han votado 'sí', 307 han votado 'no', con tres abstenciones", ha dicho. A renglón seguido ha concluido que el diputado Friedrich Merz no ha logrado la "mayoría requerida" de al menos 316" votos. Y que por tanto, los diputados estaban convocados a una segunda votación en la que finalmente Merz sí ha salido investido como presidente.

El dato contrasta con los números con los que teóricamente arranca la coalición de Gobierno, que sumaba entre sus tres integrantes 328 de los 630 escaños que conforman la Cámara Baja del Parlamento, pero se desconoce quién ha podido votar en contra.

La líder de Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, aprovechaba esa primera derrota para decir en redes sociales lo "débil" que es la nueva coalición, incluso pedía a Merz que se retirara.

