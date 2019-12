Christine Lagarde, presidenta del BCE, mantiene los tipos de interés pero no por mucho tiempo

La nueva presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, considera que la entidad debe revisar su estrategia de política monetaria y qué herramientas han funcionado mejor, al mismo tiempo que se ha comprometido a vigilar de cerca los preocupantes efectos secundarios.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la primera reunión que preside, Lagarde ha mostrado cierto optimismo respecto a la situación económica pero muy cauteloso.

“No sobre interpreten, no anticipen, no hagan referencias. Voy a ser yo misma, probablemente diferente”, ha dicho Lagarde a los periodistas antes de empezar el turno de preguntas. “De una vez por todas, no soy una paloma”, ha añadido en referencia al sobrenombre que el argot de BCE asigna a los partidarios de política monetaria impulsora de tipos de interés, “ni un halcón” en referencia a los que promueven un endurecimiento monetario, entre ellos, Alemania. ). “Mi ambición es ser un búho, que se se asocia a menudo con una cierta sabiduría”, ha resuelto la exgerente del Fondo Monetario Internacional.