Muere una presa violada por 10 hombres en una agresión masiva a 200 reclusas en el intento de fuga de una cárcel

Al menos 195 mujeres reclusas fueron violadas durante un intento de fuga masiva. Los hechos ocurrieron en la prisión de Makala, la más grande de la República Democrática del Congo (RDC). El intento de fuga terminó con la muerte de 129 presos y 59 heridos.

El suceso ocurrió sobre las 2:00 horas, hora local, en la madrugada del 2 de septiembre en la comuna de Selembao, en Kinsasa. Según explicaron los vecinos pudieron oírse disparos durante toda la noche.

Desde que ocurrió el intento de fuga se han ido identificando a las víctimas y a los autores de las agresiones. Las autoridades lanzaron un llamamiento para que las familias identificaran los cuerpos de los fallecidos.

"Les informamos de que se está llevando a cabo una audiencia pública en la prisión central de Makala, donde 195 mujeres fueron violadas por algunos presos y una de ellas murió el día 5 después de haber sido violada por diez personas", confirmó a 'Efe' Lievin Kibungula, experto de la ONG Liga Zona África. Asimismo, añadió que su ONG ofrecerá asistencia jurídica a todas las supervivientes. "Estamos preparando nuestros equipos para ayudar a las víctimas", dijo.

Thérèse Omari, coordinadora de la organización local Femme Plus, lamentó en declaraciones que "esto muestra nuevamente la vulnerabilidad de la mujer y llama la atención sobre las malas condiciones" en las prisiones congoleñas. "Las mujeres estamos expuestas. No es normal que tantas mujeres sean violadas con el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual e incluso VIH/Sida", añadió.

La cárcel de Makala es la más grande de la RDC y está superpoblada. La cárcel alberga a más de 15.000 presos entre hombres y mujeres, aunque tiene una capacidad máxima para alojar a 1.500 personas.

Juzgados por violaciones

Unas 60 personas fueron juzgadas como consecuencia por supuestamente participar en violaciones durante el intento de fuga. Un total de 64 presos están imputados por violación, terrorismo e incendio.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado las violaciones, algunas de ellas fueron violadas hasta por 10 hombres y una de ellas falleció debido a sus heridas.

El tribunal militar ha reclamado expertos médicos de la Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) y de un hospital militar se hagan cargo de las decenas de víctimas de estas violaciones. Un total de cuatro menores de edad víctimas de violación han comparecido recientemente para relatar los incidentes.

"Los hombres lograron acceder. Estaba escondida en la ducha, pero uno de ellos me vio, me sacó de la ducha, me mostró un cuchillo y me amenazó con matarme si seguía gritando", ha explicado. "Me cortó la ropa interior, llegaron otras tres personas y me violaron por turnos", explica otra.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha exigido una investigación y que se adopten medidas urgentes para proteger a las reclusas. "En septiembre de 2020, un motín carcelario en la prisión central de Kasapa, en Lumumbashi, causó un incendio en la sección de mujeres que obligó a las reclusas a permanecer en el patio principal de la prisión durante tres días. Los responsables de la cárcel no les proporcionaron protección alguna, y durante ese tiempo los presos varones violaron repetidamente a varias docenas de reclusas, entre ellas una adolescente", aseguran en un comunicado.

