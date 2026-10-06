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Caos y violencia en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las protestas educativas en Francia

Al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos.

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Caos y violencia en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las protestas educativas en Francia | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El gobierno francés ha condenado la violencia de los estudiantes, que piden más profesores y mejores condiciones. Se viven jornadas de mucho caos y mucha violencia, con enfrentamientos entre policías y manifestantes. En el mayor día de protestas hasta ahora. 200.000 personas han salido a la calle.

Al menos 215 estudiantes heridos

Al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos desde el estallido de las protestas educativas en Francia, según el balance presentado este martes por el primer ministro del país, Sébastien Lecornu, ante la Asamblea Nacional, ante la suspensión de las clases a partir de este miércoles para facilitar así un periodo de "democracia interna" dentro de cada centro educativo.

Lecornu ha condenado las lesiones entre el personal docente al tratarse de "el número más grande de heridos en el sistema educativo nacional desde hace décadas". El primer ministro galo no ha precisado en concreto las circunstancias de los heridos, aunque confirma que la mayoría se deben a episodios violentos. Ante esto, defiende la actuación policial.

Con esto, lamenta que el balance ha sido consecuencia, sobre todo, de una "inaceptable trivialización de la violencia", a la vez que rechaza categóricamente que existan "instrucciones políticas" para dirigir una ola de "represión policial" contra los manifestantes.

"Decir 'violencia policial' sugeriría que hay instrucciones políticas de represión policial, eso es falso y es una "mentira", ha señalado el primer ministro antes de anunciar la decisión de suspender las clases por lo menos hasta el fin de semana por instrucciones del ministro de Educación, Édouard Geffray.

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